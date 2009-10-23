Летчик ВВС США из-за неисправности самолета сбросил бомбы на свою авиабазу

В США пилот истребителя F16 при выполнении аварийной посадки был вынужден сбросить на территорию родной базы ВВС две бомбы весом 225 кг каждая, а также два топливных бака. Инцидент произошел в штате Юта, в 50 км от Солт-Лейк-Сити. Никто не пострадал, самолет смог благополучно приземлиться.

Как передает NEWSru.com, одна бомба рухнула на небольшое подсобное строение в безлюдном месте на базе Hill, другая же не взорвалась, и эксперты изучают варианты ее безопасного обезвреживания. Однако в результате аварийного сброса на базе была частично прекращена подача электричества, поскольку взрывом первой бомбы были повреждены трансформатор и линия электропередачи.

Как рассказал агентству полковник Скотт Зобрист, вскоре после взлета пилот истребителя обнаружил неисправность и принял решение вернуться на базу. При этом он действовал строго в рамках инструкций, которые предписывают сбросить боеприпасы и топливные баки, чтобы облегчить вес самолета при вынужденной посадке.

Сразу же после инцидента была на короткое время закрыта в обоих направлениях расположенная вблизи базы автомобильная трасса.