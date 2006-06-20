<Железнодорожник Беларуси> 30 июня отметит свое 70-летие

В преддверии праздника поздравить работников газеты пришло руководство отрасли и бывшие коллеги. Лучшим из лучших сегодня вручили дипломы и денежные премии.

От двух до тридцати двух тысяч экземпляров, от нескольких полос до шестнадцати, от черно-белой печати до цветной - такой путь прошёл <Железнодорожник Беларуси> с начала издания. За семьдесят лет газета четыре раза сменила название. Менялось и содержание, а вот читательское признание осталось прежним. Пётр Александрович был одним из первых корреспондентов <Железнодорожника>, он стоял у истоков его создания. Говорит, что и 60 лет назад газета была очень интересна и разнообразна.

Острое перо, журналистская интуиция и изучение вкусов аудитории помогли газете выйти на новый этап. Сейчас у неё другое <лицо> - иллюстрированная обложка, яркие заголовки и актуальные новости.

Эта газета востребована у разных категорий читателей. Планов на будущее у редакции много, и <Железнодожнику> есть к чему стремиться.