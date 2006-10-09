<Вместе за безопасность на дорогах>

Акцию под таким названием провела Госавтоинспекция столичной области. Вместе с юной победительницей конкурса <Копилка идей>, организованного областным управлением ГАИ, и солисткой белорусской эстрадной группы <Черника>, стражи дорожного порядка посетили несколько школ Минского района. Они объясняли детям правила дорожного движения и основные требования дорожной безопасности. Кроме того, ребята приняли участие в конкурсах и викторинах на знание правил. Победителям вручили призы.