<Видеодневник> расскажет о том, как живут белорусы

Одним из интересных событий, представленных в Дни культуры Швеции в Беларуси, стало знакомство с творческим проектом Нильса Клаэсона и Дмитрия Плакса (Швеция) "Видеодневник".

В Минске в Музее истории белорусского кино состоялся мастер-класс для всех потенциальных участников этого проекта.

<Видеодневник>, иллюстрирующий повседневную жизнь жителей разных стран и народов, расскажет и о белорусах.

Не нравится, что и как показывают о твоей родной стране по телевизору, - сделай лучше! Этой идеей при создании проекта <Видеодневник> руководствовались его авторы. Излишне выхолощенная, скандально-негативная или, наоборот, чересчур лощеная телекартинка вызывает <контрамедиальный протест>, говорят продюсеры <Видеодневника>.

Неделю назад во всемирной паутине появились первые клипы, повествующие о буднях украинцев, шведов и белорусов. Вопреки стереотипам, выяснилось, что откровеннее всего о себе готовы рассказать не иностранцы, а именно наши соотечественники.

Сама форма видеодневника не нова, зато контекст оригинален, считают инициаторы проекта. Ведь если все получится так, как задумано, любой из нас сможет в мгновение ока узнать о проблемах, радостях, открытиях своего сверстника или коллеги на другом континенте или в другом государстве. Нужно просто взять бесплатно аппаратуру и видеокассеты и рассказать о себе.

Пока в проекте участвуют лишь три страны: Беларусь, Украина и Швеция. Энтузиасты уверены, что уже скоро <Видеодневник> перешагнет эти рамки.