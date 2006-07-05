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<Уральский> рынок накрыло волной. Штрафов...

05 июля 2006 14:30
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Тушки кур с неприятным запахом, субпродукты фиалкового цвета и колбаску с просроченным сроком годности - такой ассортимент предлагали покупателям в закрытом павильоне городского рынка <Уральский>. Спроса на товар не было. Единственными, кого заинтересовала такая продукция, оказались представители санитарных служб города. И съемочная группа СТВ.

Термометр за стеклянной  витриной  показывает  плюс два. Однако  тушки кур  выглядят так, словно долго лежали под палящим солнцем. С упаковки капает вода, и запах неприятный.
На колбасных изделиях только ценники. Больше  для покупателя информации нет. Когда был  выпущен продукт, сколько и при какой температуре он может храниться - тайна за семью замками. Ориентироваться можно только на внешний вид. А он   подсказывает, что брать такую продукцию не стоит.

Витрины тоже  выглядят не лучшим образом.  Грязь, на стекле трещины, сальные пятна. А о целлофановых  перчатках  и одежде продавцов  и говорить не приходится.  На одном прилавке рядом  с  колбасными изделиями и мясные  консервы, а это  грубое нарушение санитарных норм.

Лоток с молочной продукцией тоже  далек до идеала. На баночках со сметаной вздувшиеся крышки. Масло подтаяло и товарного вида уже не имеет. Да и температурные режимы его реализации не соблюдены.

Документов на продукцию девушка-продавец  показать не смогла, все  якобы у хозяина, найти которого - как иголку в стоге сена. А некоторые продавцы на время визита представителей санитарных служб, вовсе исчезли.
Руководство  рынка говорит, что  вскоре ситуация  изменится. Неделя,  другая - и в павильоне установят  кондиционеры. Тогда может  покупателей станет больше, а штрафов меньше.

# общество

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