<Уральский> рынок накрыло волной. Штрафов...

Тушки кур с неприятным запахом, субпродукты фиалкового цвета и колбаску с просроченным сроком годности - такой ассортимент предлагали покупателям в закрытом павильоне городского рынка <Уральский>. Спроса на товар не было. Единственными, кого заинтересовала такая продукция, оказались представители санитарных служб города. И съемочная группа СТВ.

Термометр за стеклянной витриной показывает плюс два. Однако тушки кур выглядят так, словно долго лежали под палящим солнцем. С упаковки капает вода, и запах неприятный.

На колбасных изделиях только ценники. Больше для покупателя информации нет. Когда был выпущен продукт, сколько и при какой температуре он может храниться - тайна за семью замками. Ориентироваться можно только на внешний вид. А он подсказывает, что брать такую продукцию не стоит.



Витрины тоже выглядят не лучшим образом. Грязь, на стекле трещины, сальные пятна. А о целлофановых перчатках и одежде продавцов и говорить не приходится. На одном прилавке рядом с колбасными изделиями и мясные консервы, а это грубое нарушение санитарных норм.

Лоток с молочной продукцией тоже далек до идеала. На баночках со сметаной вздувшиеся крышки. Масло подтаяло и товарного вида уже не имеет. Да и температурные режимы его реализации не соблюдены.

Документов на продукцию девушка-продавец показать не смогла, все якобы у хозяина, найти которого - как иголку в стоге сена. А некоторые продавцы на время визита представителей санитарных служб, вовсе исчезли.

Руководство рынка говорит, что вскоре ситуация изменится. Неделя, другая - и в павильоне установят кондиционеры. Тогда может покупателей станет больше, а штрафов меньше.