<Тибо-2006>: задание на завтра

Рекордное количество участников на Белорусский форум по информационно-коммуникационным технологиям заявлено в этом году. В том числе будет представлено 25 зарубежных компаний. Традиционно в рамках мероприятия пройдёт специализированная выставка по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям <Тибо-2006> и Белорусский конгресс по технологиям информационного общества. На международном форуме <Тибо> белорусские пользователи могут познакомиться с самыми современными информационно-коммуникационными технологиями - это новейшие модели мониторов, ноутбуков и сотовых телефонов. В прошлом году <Тибо> посетили более 25 тысяч человек. По словам организаторов форума, в 2006 году акцент будет сделан на обеспечение возможности участников выставки и конгресса обсудить общее состояние информационных технологий Беларуси. В этот раз на выставке впервые будут представлены технологии для сферы торговли и бытового обслуживания. Перевод на автоматизированную систему управления получает всё большее распространение в торговой сфере Беларуси. С современными методами и технологиями, применяемыми в оптовой и розничной торговле (в сфере услуг) смогут познакомиться представители торговых предприятий Беларуси. Экспонаты выставки будут интересны всем посетителям, особенно тем, кто интересуется системами безналичных платежей. В рамках мероприятия состоится вручение премии за лучший Интернет-сайт, также будет дан старт национальным отборочным соревнованиям международных турниров по компьютерному спорту.