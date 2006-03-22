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<Телевершина> не за горами

22 марта 2006 13:50
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24 марта станут известны имена лучших представителей телеискусства и лучшие телевизионные проекты Второго национального конкурса <Телевершина>.Статуэтки получат победители в двадцати двух номинациях. Всего на конкурс было представлено 245 работ. В то время как, в прошлом году жюри <Телевершины> было рассматрено 200 материалов. Ответственной за проведение церемонии вручения наград в этом году выступает Национальная государственная телерадиокомпания. Основные цели конкурса - развитие национального телевидения, формирование полноценного информационного пространства, повышение профессионального уровня журналистов, операторов, режиссёров и других работников телевидения.
# общество

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