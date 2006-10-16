<Молодежь в науке-2006>

В Национальной академии наук Беларуси 16 октября начинает свою работу Четвертая конференция молодых ученых. Цель мероприятия - укрепление взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между молодыми учеными различных научных организаций страны. Особое внимание на форуме будет уделено развитию инновационных технологий. Этот вопрос сегодня обсудят за <круглым столом> с участием ученых, представителей Госкомитета по науке и технологиям, а также руководителей вузов и предприятий города, где ведется работа по вовлечению молодежи в научно-исследовательскую и рационализаторскую деятельность. В рамках конференции пройдет также форум для студентов и старшеклассников <Первый шаг в науку>. Его задача - обратить внимание на ребят, которые уже со школьной скамьи занимаются научной деятельностью и достигли конкретных результатов. Кстати, в минувшем году форум собрал 184 участника, а в нынешнем их число превысит 300 человек.