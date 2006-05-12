<Минсктранс> вносит изменения в график движения городских пассажирских автобусов

Как сообщили на предприятии, с 13 мая будет организована работа автобусного маршрута № 84Д <Малиновка-4 - автовокзал "Восточный> по всем дням недели, а экспрессный маршрут № 584 закрывается. С понедельника 15 мая маршрут № 507 <Одоевского - Ждановичи> станет обычным, которому присваивается номер - 130.

С 20 мая по выходным дням будет организована работа автобусов № 114 <Лошица - торговый комплекс <Аэродромный> (со следованием по ул. Прушинских, Игуменскому тракту, ул. Маяковского, ул. Аэродромной в прямом и обратном направлениях) и № 124 <Торговый комплекс Аэродромный - Ландера> (со следованием по улицам Аэродромной, Брилевской, Казинца, Ландера в прямом направлении и по улицам Ландера, Корженевского, Казинца, Брилевской и Аэродромной - в обратном направлении).

Также 20 мая начнет работу ежедневный маршрут № 98 <Лошица-2 - станция метро Могилевская> (со следованием по улице Прушинских, Игуменскому тракту, улицам Лучины, Чижевских, Уборевича, Голодеда, Машиностроителей, Партизанскому проспекту в прямом и обратном направлениях).

С 22 мая маршрут № 97 <Малиновка-8 - <Корженевского> продлевается до диспетчерской станции <Серова>.