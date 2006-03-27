<Минскремстрой> отмечает юбилей

Вот уже 60 лет специалисты этого предприятия утепляют, реставрируют и дарят новую жизнь историческим зданиям и просто жилым домам.Тысячи кубометров жилья ежегодно ремонтируют специалисты строительного предприятия <Минскремстрой>. В большинстве жилых домов в столице, где ведётся капитальный ремонт, трудятся специалисты <Миснкремстроя>. Их визитной карточкой стало отреставрированное Троицкое предместье, первое городское пожарное депо. С помощью их стараний новое лицо обретают жилые здания и дворовые территории. Их труд нелегок. Одевать дома в шубы приходится и зимой в мороз и летом в жару. Причем, нужно считаться с мнением коммунальщиков и пожеланиями жильцов. В прошлом году специалисты <Минскремстроя> вернули к жизни около четырехсот домов, сделали капитальный ремонт в восьми тысячах квартир. И эти показатели будут увеличины. Особое внимание в текущем году планируется оказать качеству ремонта. Труд специалистов предприятия <Минскремсрой> отмечен многими правительственными наградами. Последняя из них - почетная грамота Совета Министров. Однако сами строители лучшей оценкой своей работы считают добрые слова минчан.