Прямой эфир

<Бросай курить, пока не поздно>

31 мая 2006 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день без табака. Исключением не стала и Беларусь. В магазинах Гомеля сегодня в течение часа - с 14.00 до 15.00 - была запрещена торговля табачными изделиями. Так здесь началась акция "Бросай курить, пока не поздно". Торговые организации города над Сожем поддержали эту акцию впервые. Как считают инициаторы, в течение одного часа нельзя изменить ситуацию в целом, однако обратить внимание человека на пагубность вредной привычки можно. Актуальность проблемы подтверждается данными статистики: в Гомельской области курит свыше 47% населения.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
31 мая 2006 12:05

Национальная библиотека уже скоро откроет двери

31 мая 2006 12:04

В Минске открылся пятый Национальный детский форум "Дети Беларуси: действия во имя будущего"

31 мая 2006 12:03

В кружок макраме <трудного> подростка с улицы не заманишь