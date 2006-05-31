Сегодня по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день без табака. Исключением не стала и Беларусь. В магазинах Гомеля сегодня в течение часа - с 14.00 до 15.00 - была запрещена торговля табачными изделиями. Так здесь началась акция "Бросай курить, пока не поздно". Торговые организации города над Сожем поддержали эту акцию впервые. Как считают инициаторы, в течение одного часа нельзя изменить ситуацию в целом, однако обратить внимание человека на пагубность вредной привычки можно. Актуальность проблемы подтверждается данными статистики: в Гомельской области курит свыше 47% населения.