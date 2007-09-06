"Лесоруб-2007"

Открытый чемпионат среди вальщиков леса стартует 6 сентября в Мозыре.

В профессиональном мастерстве будут состязаться около 100 лучших отечественных специалистов, а также зарубежные гости. На протяжении последних нескольких лет чемпионат проходит как большой лесной праздник. В его программу входят не только состязания, но и широкая культурная программа.

Отметим, что у республиканского чемпионата среди вальщиков леса появятся собственный отличительный знак и флаг с его изображением. С их презентации и торжественного поднятия флага на главной площади Мозыря и начнутся соревнования

