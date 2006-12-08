Лесных красавиц поставят под усиленную охрану

"Минское лесопарковое хозяйство" в преддверии Нового года приступило к усиленной охране лесных массивов от незаконных вырубок елей.Несмотря на то, что до праздников еще есть время, охрана восьми лесничеств, которые находятся в непосредственной близости от Минска, ежедневно ведет наблюдение за территорией. В выходные дни контроль усилят. Выявлять браконьеров будут специально образованные мобильные группы. Кроме того, на въездах в столицу будут установлены экологические посты. Напомним, за незаконную вырубку елей предусмотрена административная и материальная ответственность. Так, штраф для частного лица составит от 1 до 3 минимальных базовых величин, должностных лиц - от 3 до 10.