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Лесничие и днем и ночью на посту

23 мая 2007 11:29
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В связи с засушливой погодой лесничие Гомельщины с 23 мая перешли на круглосуточный режим работы.

В настоящее время пожароопасная ситуация в лесах полностью контролируется и не выходит за рамки ежегодных показателей: с начала весны зарегистрировано около 80 возгораний.

В то же время, прогноз синоптиков о продолжительной жаркой погоде требует принятия особых предупредительных мер. А потому в дежурном режиме начинают работать оперативные группы и спецтехника, а рейдовые проверки лесных массивов станут регулярными. Если же засушливая погода сохранится, в регионе может быть введен запрет на посещение лесов.

Тем временем, жара стала причиной нескольких трагедий. Накануне в Могилеве в Днепре утонули два 15-летних школьника. Выясняются также причины ещё одного ЧП: в Лунинецком районе Брестской области в пожарном водоеме утонул 5-летний ребенок.

# общество

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