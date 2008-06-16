Лесная охрана на Брестщине работает в усиленном режиме

Ежедневно в воздух поднимаются несколько лесных воздушных патрулей. Только за первую половину июня лесные спасатели обнаружили и локализовали 10 очагов возгорания.

В Беларуси авиаохрана лесов существует с 1945 года. Сейчас над территорией страны ежедневно, при жаркой, пожароопасной погоде, курсируют 15 воздушных судов. Это и классические, не изменившиеся с послевоенного времени "кукурузники" Ан-2. Вертолеты Ми-2 и новенькие Ил-103. Обнаружение пожаров, помощь при паводках, поиск потерявшихся в лесу, санитарное состояние леса – это только часть обязанностей воздушной охраны.

"Пташка" – так летчики шутливо называют патрульный ИЛ-103. Таких во всем мире только 16 штук. Самолет маленький, четырехместная кабина ненамного больше салона "Запорожца". Весь экипаж – пилот и летчик-наблюдатель. Последние приготовления к полету, разрешение на взлет и вперед. Количество вылетов напрямую зависит от погодных условий. Чем жарче, тем больше. Самолет набирает высоту около 400 метров. Отсюда все как на ладони, видимость на десятки километров.

Над Малоритским лесхозом задымление. К месту пожара устремляется патруль. О происшествии немедленно сообщают лесникам и МЧС. Пока площадь возгорания небольшая. Но огонь растет в геометрической прогрессии. А вот в другом лесу горит обычный костер. Правда, разожгли его в неположенном месте. О нарушении сразу по рации сообщают в местное лесничество. Нарушителей лесного законодательства задержат с поличным и привлекут к ответственности.

Только за первую половину июня воздушной охраной обнаружено и локализовано 10 очагов возгорания общей площадью 10 гектар. Специалисты утверждают, что пока ситуация с пожарами по республике находится под контролем. Но лишний раз патрульные напоминают охрана леса – дело общее.