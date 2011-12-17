Лесная охрана Беларуси объявила войну браконьерам: накануне новогодних праздников начинается усиленное патрулирование лесов

Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников прибавилось работы у лесников и сотрудников милиции. Они пытаются предотвратить браконьерские вырубки елей и сосен. На дорогах, проходящих вдоль лесных массивов, устанавливаются контрольные посты. Патрулирование будет вестись также на автостанциях, на железнодорожных вокзалах и в электричках.

В преддверии новогодних праздников браконьеры вырубают десятки молодых деревьев. А ведь такую ель, которая простоит в квартире всего месяц, в лесу растят больше 10 лет.

Лесники сетуют: каждый год приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами. В погоне за главным праздничным атрибутом в лес приходят непрошеные гости с пилами и топорами. Вырубают молодые и самые красивые хвойные деревья, не задумываясь о последствиях.

Эдуард Фарино, начальник отдела лесного хозяйства Вилейского опытного лесхоза:

Сосновые насаждения лучше всего очищают воздух, вырабатывают фитоциды, которые очень полезны для легких, для астматиков. Вот и представьте, какой вы ущерб наносите, вырубая хоть одну ель.

Чтобы вырастить одну ель длиной в метр, требуется немало усилий. Это и многочисленные пересадки, и постоянное удобрение. Поэтому, чтобы сберечь свой труд, лесники объявили войну браконьерам. Лесная охрана вооружилась биноклями, видеокамерами и фотоаппаратами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Сергун, помощник лесничего Вилейского опытного лесхоза:

По следам можно легко отследить передвижение людей по лесу. По следам все видно: заходил ли человек, заходила ли техника.

На чеку и местные жители. Именно они чаще всего сообщают в лесхозы о нарушениях. Правда, незаконная вырубка деревьев для некоторых оборачивается курьезами.

Эдуард Фарино, начальник отдела лесного хозяйства Вилейского опытного лесхоза:

Бывали такие случаи, что увидел нас – елку бросил. Сразу снимаем на видео. Все, доказательство есть.

Отчитаться браконьерам придется и перед специальными рейдовыми группами, которые на законном основании могу проверить у владельцев елей документы на их легальное приобретение. Например, кассовые чеки или ордер лесхоза.

Эдуард Фарино, начальник отдела лесного хозяйства Вилейского опытного лесхоза:

Человек пошел за елкой 31-го. Жене сказал, что пойдет срубит ель. Загулял, проспал весь Новый год. А утром проснулся и искал лесную охрану, чтобы продали ель. Чтобы сказать жене, что срубил ель и заблудился в лесу.

За незаконно срубленное дерево, в зависимости от его величины, грозит штраф от 178 тысяч рублей. В то время как на елочных базарах за праздничную хвою попросят всего 30.