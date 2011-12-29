Лесхозы Беларуси усилили охрану лесного фонда от незаконных рубок деревьев

Новости Беларуси. Сотрудники будут дежурить вплоть до боя курантов, так как основной пик нарушений приходится именно на последние дни декабря.

За незаконную рубку елок и сосен с начала заготовки их к праздникам уже привлечены к ответственности 13 нарушителей. Им предстоит заплатить штраф до 200т тысяч рублей. И это с учетом, что все протоколы на месте правонарушений составлены с применением самых смягчающих мер наказания.

На дорогах возле лесных массивов совместно с ГАИ организовано более трехсот контрольных постов. Рейды проводятся ежедневно. Поэтому лучше не рисковать и отправиться на елочный базар. Их только в Минске работает более 150, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.