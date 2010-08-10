Лесхозы Беларуси обеспечат системами видеонаблюдения для оперативного обнаружения пожаров

На оснащение в ближайшие три года направят около 20 миллиардов рублей. Кроме того, есть договоренность и с операторами мобильной связи. На их вышках и будут установлены камеры наблюдения. Одна такая система уже работает в Гомельской области.Отметим, за минувшие сутки белорусские спасатели ликвидировали 22 пожара. Полностью потушены торфяники в Кричевском районе Могилевской области. Сложной ситуация остается в Витебском регионе. Здесь в большинстве районов введен четвертый класс пожароопасности. В приграничных Дубровенском и Оршанском районах положение осложняется из-за пожаров в лесхозах соседней Смоленской области. Очаги находятся недалеко от белорусско-российской границы.