Л.Ермошина: Вопросы реформирования избирательного законодательства постоянно обсуждаются в обществе

Гость программы «Неделя» — председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

— Один из главных вопросов, который Вы обсуждали на встрече с Президентом — возможность разведения двух политических кампаний: выборов Президента и выборов в местные Советы. Как Вам кажется, насколько логично в принципе сводить или разводить такие кампании, что более рационально?

— Я думаю, всё зависит от опыта той или иной страны. В Республике Беларусь есть опыт совмещения избирательных кампаний, правда, совмещались выборы и референдумы. На мой взгляд, совмещать две такие крупные кампании, как выборы Президента и выборы в местные Советы, нерационально. Это поставит в очень тяжёлое положение прежде всего тех, кто организует выборы, особенно на низовом уровне. Представьте себе: одна участковая комиссия будет избирать одновременно и весь сельский Совет депутатов — предположим, 11 бюллетеней, районный Совет — 1 бюллетень, и областной Совет. Плюс выборы Президента — самый главный бюллетень, за которым будут наблюдать все. Это очень сложный подсчёт и рисковать избирательной кампанией и подвергать такому напряжению наших тружеников — а это рядовые люди, которые работают в участковых комиссиях, — нецелесообразно.

— Получается, что депутаты местных Советов не доработают где-то около полугода?

— Да, недоработают даже чуть больше — около восьми месяцев. Это, конечно, не очень хорошо, но что поделать: мы связаны конституционными требованиями — выборы переносить нельзя, две избирательные кампании совпадают по срокам. Либо их нужно проводить одновременно, либо разводить. Если бы было принято решение на государственном уровне, можно было бы перенести выборы Президента — провести их раньше. Но это вызовет упрёки, которые поставят под сомнение истинность данной избирательной кампании. Потому что даже трёхмесячное отступление от срока истечения полномочий — как было в предыдущей избирательной кампании, когда выборы перенесли с лета на весну, это было целесообразно — тем не менее, вызвало упрёки в том, что оппоненты «действующего режима», как говорили представители ОБСЕ, не смогли подготовиться к данным выборам. Поэтому урезать срок полномочий действующего главы государства очень опасно, потому что в это обсуждение включаются не только избиратели Республики Беларусь, но и международная общественность. А от этого зависит легитимность главы государства — потом вновь избранного.

— Какие нововведения можно ожидать во время этой кампании и кто предлагал эти изменения? Только ли Центризбирком или какие-то политические партии тоже внесли свои предложения?

— Вопросы реформирования избирательного законодательства постоянно обсуждаются в обществе. Мы надеемся, что для кандидатов в президенты появится возможность формировать свои индивидуальные финансовые фонды, что, естественно, сделает предвыборную кампанию кандидата гораздо более интересной. Кроме этого, есть ряд предложений ОБСЕ, которые касаются повышения прав политических партий, предоставления дополнительных гарантий политическим партиям и неправительственным организациям для участия в работе избирательных комиссий. Кроме этого, будет упрощён порядок выдвижения кандидатов. Очень упростить его нельзя — это конституционные требования. В Конституции указано: кандидат должен собрать 100 000 подписей. Но мы предлагаем некоторые меры, направленные на упрощение сбора подписей, заверки подписных листов и так далее. Я думаю, что если законодательство и будет меняться, то оно будет меняться всё-таки к местным выборам. Самый главный сюрприз ждёт наших организаторов выборов прежде всего на местах — я думаю, что он вызовет в их рядах эйфорию, — одобрено предложение об отмене барьера явки избирателей. Только на местных выборах. Итак, местные выборы будут признаваться состоявшимися вне зависимости от того, сколько избирателей придут на избирательные участки. Но избиратели должны понимать: никто их теперь не будет призывать, уговаривать — они на это жаловались, иногда даже шантажировали — «не почините крышу, не дадите квартиру — не пойду на выборы». Но я могу сразу сказать: от того, что вы не пойдёте на выборы, будет зависеть качество ваших избранников. Их изберут те, кто придёт на выборы, поэтому думайте сами, кого вы хотите получить.

— В некоторых странах в последнее время внедряются технические новинки: где-то урны прозрачные, где-то они с лампочками, где-то они электронные, где-то голоса принимают по интернету. Какие новшества мы готовы внедрять и какие новшества нам нужны?

— Я хотела бы обратить внимание на то, что все эти прозрачные урны и лампочки — это применяется в тех государствах, где, по мнению ОБСЕ, демократия нестабильна. Для этого и осуществляются меры дополнительного контроля. Если мы приедем в страну, которая считает свою демократию старой и надёжной, то там зачастую вместо урн используются картонные ящики, в которые бросают избирательные бюллетени. И все доверяют и этим ящикам, и процессу голосования. Что касается технических средств, электронного голосования — надёжного способа электронного голосования нет, оно не обеспечивает самого главного права гражданина — права на тайну волеизъявления, этого пока невозможно добиться с помощью электронного голосования. Самое важное и самое основное, на что мы можем пойти, реформируя или внедряя технические средства, — это, прежде всего, простые, ясные, прозрачные технические способы передачи итогов выборов и их систематизации на уровне района, региона, страны и так далее. Это должен видеть избиратель: возможность посмотреть в интернете результаты голосования на твоём избирательном участке — это и есть та надёжная гарантия, которая уверит избирателя в том, что его голос подсчитан правильно.

— Если мы говорим о ясности и прозрачности, сразу всплывает слово «наблюдатель» В белорусской практике достаточно распространена процедура приглашения наблюдателей «извне». Накануне большого политического сезона мы ждём много людей, мы пустим много людей и как мы будем с ними работать?

— Глава государства, по-моему, ответил на это чётко: наблюдателей должно быть много и не только наблюдателей, но и всех тех, кто пожелает просто прибыть в страну. Мы всегда к этому готовы. Я думаю, что Беларусь занимает первое место среди стран Центральной и Восточной Европы по количеству наблюдателей, приезжающих в нашу страну. В этом плане мы можем конкурировать только с Украиной. У нас очень высокая плотность международных наблюдателей — около 10%.

— Как показывает практика предыдущих кампаний, в процессе выборов все активно улыбаются, много хорошего говорят, потом уезжают к себе, что-то обдумывают и начинают разговаривать уже не настолько благостно. Как можно относится к такому? Почему так меняется мнение наблюдателей?

— Это абсолютно нормально. Но я хотела бы сказать, что большинство наблюдателей в процессе осуждения совершенно не участвуют. Ведь выработка общего решения — это политическое заключение, которое принимается на уровне руководства, например, ОБСЕ — если это миссия ОБСЕ. Рядовые наблюдатели об этом ничего не знают. Они посмотрели, сдали свои акты — акты зачастую отличные — но тем не менее потом оказывается, что у нас выборы не соответствуют демократическим стандартам, что самое поразительно и что мы каждый раз оспариваем. Мы прекрасно понимаем, что всё в мире делается по подобным технологиям, существует какое-то определённое политическое решение, общее мнение — помните, как в партийные времена говорили «есть мнение». Чьё мнение, никто не знает, но все знают, что оно общее. Подобным образом вырабатывается мнение и в отношении выборов. Не надо этого бояться, всё всегда нужно делать по закону, по совести, и, в любом случае, я думаю, что для тех рядовых наблюдателей, которые приезжают в нашу страну, самое главное, что они вывозят в свою страну как граждане, зачастую как депутаты — позитивное мнение о нашем государстве. Ну а капля камень точит.

— Для Вас, в том числе и как для человека, а не только как для профессионала, что является критерием демократичности выборов?

— Я думаю, что признание итогов выборов в качестве истинных всем обществом. Я хочу привести пример: наши пращуры — Полоцкое княжество, например — тоже проводили выборы. Я хотела бы обратить ваше внимание — там никогда не подсчитывались голоса. Количество сторонников того или иного решения должно было быть таким, чтобы они могли подавлять своим присутствием, своим мнением остальных, несогласных. В основном это выражалось, конечно, криком — кто кого перекричит. Тем не менее, если общество признает итоги выборов истинными, тогда общество стабильно и власть легитимна. Это и есть итоги выборов, соответствующие действительности.

— Вы сказали о крике, и мне на ум сразу пришла Украина, в которой сейчас разворачивается большое политическое шоу — президентская гонка. Принимают ли участие наши наблюдатели в украинских выборах, и вообще как Вы можете прокомментировать избирательную кампанию в этой стране?

— Мы поддерживаем очень хорошие партнёрские, деловые отношения с нашими украинскими коллегами. Я думаю, что нас пригласят, как мы приглашаем своих коллег, тогда у нас сформируется мнение. То, что происходит на Украине, — это всё-таки пиар-кампания. Это пиар для тех политиков, которые пытаются раскрутиться, и это золотая пора для средств массовой информации. Я думаю, что рядовой избиратель будет определяться совершенно спокойно. Эта страна так давно находится в этом «оранжевом пиаре», что избиратель давно научился и сделает правильный выбор, когда придёт его время зайти в кабину для голосования.