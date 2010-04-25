Л.Ермошина: Население обижается на депутатов, потому что не получает необходимой информации о их деятельности

Целый день наши корреспонденты работали в Центризбиркоме, куда со всех регионов страны стекаются оперативные данные о ходе голосования, позже — о подсчете голосов. О выборах, ходе избирательной кампании и вопросах, с ними связанных, рассказывает председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Все избирательные комиссии сработали очень хорошо, а самое главное, что очень хорошо нас поддержали избиратели. Я благодарна избирателям и прошу у них прощения за все те шероховатости, неудобства — это бывает на каждых выборах, и я прошу с пониманием отнестись, потому что в избирательных комиссиях работаю общественники.

Мы слышали об устных жалобах. Чего они касались?

- К нам поступают устные жалобы, в основном, от граждан, не от кандидатов. Жалобы всякие есть: и по поводу того, что обменник не работает, и по поводу того, что апельсины в буфете дорогие и ассортимент в меню не очень. У каждого абсолютно своё. Есть, к сожалению, и серьёзные жалобы, в основном, от кандидатов, от их доверенных лиц, от наблюдателей. Есть жалоба от наблюдателя — его не пустили в роддом. Но все лечебные учреждения обладают определённым санитарным режимом. Есть определённые жалобы, но самое главное, что серьёзных, обоснованных жалоб очень немного, и все проверки по ним показывают, что нарушения закона, которые там были, в устном пересказе более драматизируются, это этого вреда было на самом деле.

Вы понимаете, что такое небольшое количество жалоб и нареканий, высокая явка, хорошие тихие выборы раздражают наши независимые СМИ и тех, кто с ними плотно работает. 18.000 внутренних наблюдателей, 50 иностранных дипломатов — даже эти цифры не аргумент. Даже иностранные дипломаты, большинство из которых — представители европейских государств — для нашей оппозиции уже не авторитет?

- Авторитетные им подкинут что-нибудь компрометирующее. Дипломат, который посетил тот или другой участок зачастую уже владеет информацией от того или иного кандидата. Это обычная практика. Что же касается определённых политиков, то я уже привыкла к тому, что они, в основном, преследуют две цели: первая цель — это не желание обосновать свой проигрыш, это желание в очередной раз подгадить своей державе, чтобы где-то покричали и, сославшись на наш интернет, сказали, что в Беларуси демократические преобразования идут слабо, плохо или декоративно.

Посмотрим, на что конкретно жалуются: «Выдвинув более 1.000 представителей в избирательные комиссии, продемократические движения имеют там не более 200 представителей, а это 0,3% от общего числа». Или: «Из-за давления на местах из списков 2.500 потенциальных претендентов лишь 700 активистов продолжили участие в избирательной кампании». Как Вы это можете прокомментировать?

- Во-первых, никто им не обещал место в избирательных комиссиях. Они получили количество мест, даже превышающее их представительность в обществе. Сколько у нас в обществе представителей оппозиционных политических партий? Какая арифметическая погрешность. Сейчас они получили реальные места и реально влияют на выборы. И мы это чувствуем и замечаем, работая с избирательными комиссиями. Что же касается их участия в голосовании, то могу сказать, что ни одного необоснованного отказа по отношению к этим представителям не было. Более того, они сами приняли решение о неучастии в выборах. Ещё вчера держала в подвешенном состоянии брестскую областную комиссию партия «Грамада» в Бресте, потому что обещали, что к трём часам снимутся, всё-таки не сняли своих кандидатов. В Гомеле сняли всех своих кандидатов «Объединённая гражданская партия» и партия левых «Справедливый мир». Поэтому они сами добровольны выходили из избирательной кампании, кстати, зачастую вопреки воле тех кандидатов, которые от них выдвигались.

В Лиде был конкретный случай, когда кандидат от оппозиции просто не явился на встречу и избирателями. И при это они говорят о том, что «нам не дают встречаться с избирателями, не дают помещения».

- Ничего подобного. И помещения им предоставлены — это гарантировано законом, и по радио они выступили. Я приведу статистику, она беспристрастна: деньги, выделенные на выборы — на листовки, использовали только 23% кандидатов. Даже листовки не хотели изготавливать. То есть, многие из них не проводили никакой реальной избирательной борьбы. Но вот в Интернете что-нибудь плохое сообщить для своих соратников и иностранных дипломатов — ради Бога.

Сегодня Президент, будучи на избирательном участке, заметил, что неплохо бы местной власти активнее работать с населением. Это при том, что каждый второй из нынешних кандидатов имеет депутатский опыт. Из чего делаем вывод: может быть, местная власть и в самом деле недорабатывает? Вот Вы знаете своего депутата, обращались ли когда-нибудь к нему?

Зачем мне обращаться, я по статусу выше, чем депутат. Депутат всё-таки должен работать не непосредственно «избиратель-депутат», а прежде всего выполнять свои функции в соответствующем местном Совете. Его обязанность — заботиться о территории. Если он будет хорошо добросовестно работать, он будет выполнять наказы избирателя и защищать его интересы. Что же касается активной работы: в сельском Совете все знают своих депутатов и они там все близки народу. В минском городском Совете знают единицы. Может быть, не мешало бы им работать более активно, а может, больше себя пиарить, рекламировать свою деятельность. Население обижается на депутатов, потому что не получает необходимой информации о их деятельности.

Можем ли мы уже говорить, что нововведения, а их было много — проголосовать, например, можно было по студбилету, по другим документам — как-то повлияли на избирательный процесс, и будет ли эта практика применена на грядущих президентских выборах?

- Это было всегда разрешено. Единственное — изменения в законодательстве легализовали эту функцию, но она была. Мы вынуждены были на это идти, потому что иначе у нас было бы минимальное участие избирателей. К сожалению, даже те меры, которые мы принимаем, оказываются недостаточными. Никогда невозможно урегулировать все тонкие частности и особенности, всё-таки любой закон работает на большинство избирателей. Критикуют досрочное голосование, только ленивый не бросил в него камень. В 20.00 закрылись избирательные участки, уже несколько звонков в избирательную комиссию: а что уже участки закрыты, нет никакого с продлённым рабочим днём? То есть, людям не хватило ни этого, ни пяти дней.

Говорят о том, что если за четыре дня проголосовало 22% избирателей, то это говорит о том, что на у3частки гнали чуть ли не насильно, а порог явки вообще отменили, потому что эти выборы никому не интересны.

- Мы отменили порог явки для того, чтобы избиратель ощутил свободу и сам принимал решение об участии в выборах. Кстати, он ощутил. Жалуются, в основном, не избиратели, жалуются некие политические силы, которые недовольны Этим. Да, было несколько звонков от избирателей. Но что такое «загоняют»? Им предложили, агитировали. Во многом это касается студентов: не забывайте, у нас многие студенты зарегистрированы по учебным корпусам, и если администрация вузов не убедит их проголосовать досрочно, то в воскресение этих людей просто не отыскать. Они проживают на частных квартирах, у родственников и место из пребывания неизвестно. Организация голосования на участках в вузах даёт им возможность реализовать своё избирательное право. Здесь тонкости работаю прежде всего для избирателя. Явка и высокий процент нужны не чиновникам, они нужны самим избирателям, чтобы они приобщились к процессу выборов.