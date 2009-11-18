Л.Ермошина: ЦИК закладывает в смету расходов средства на 10 кандидатов в Президенты

На сайте «Сб-Беларусь сегодня» прошла он-лайн конференция с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидией Ермошиной.

Наш прогноз не является политическим, поскольку мы не изучаем общественное мнение. На протяжении всех лет, как в Беларуси проводятся выборы Президента, ЦИК закладывает в смету расходов средства на 10 кандидатов в Президенты. Постоянно по данному фонду происходит экономия. Если же средств будет не хватать, мы сможем взять деньги из резерва, выделенного на выборы.

Лидия Михайловна, как вы считаете, не пора ли вводить возможность голосования в интернете? То же касается и возможности отслеживать ход голосования с участков с помощью интернет. В России уже пошли на такой эксперимент, почему бы нам на это не пойти?

У нас пока нет подобных технических возможностей. Да и во всем мире Интернет применяется как эксперимент, а не узаконенная форма голосования, поскольку не позволяет надежно идентифицировать избирателя и обеспечить тайну его волеизъявления.

Калі адбудуцца зьмены ў выбарчым кодэксе? Дзякуй!

Изменения в избирательное законодательство, я надеюсь, будут приняты Парламентом до завершения осенней сессии, т.е. до 18 декабря т.г.

Он-лайн конференция полностью