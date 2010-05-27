Лепшых па прафесіі ў сферы бытавога абслугоўвання вызначылі ў Валожыне

Ускоренная информатизация. Еще четыре принципиально новые стратегии – технологическая, энергетическая, транзитная и деловой активности. За ними, по мнению Президента, будущее государства, фундаментом которого должна стать образованная молодежь.
Так считают участники международной научно-практической конференции в Жировичах.
Куклы расположились на чердаке витебской ратуши.
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