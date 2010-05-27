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Лепшых па прафесіі ў сферы бытавога абслугоўвання вызначылі ў Валожыне

27 мая 2010 20:18
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Прыемшчыцы, цырульнікі і швеі дэманстравалі ўсе, на што «здольны». Канкурсантаў ацэньвала не толькі прафесійнае журы.Свае меркаванні выказвалі і незалежныя эксперты – спажыўцы.
# общество

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