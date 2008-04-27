Леониду Рошалю – исполнилось 75 лет

Директора московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии называют Детским доктором мира.

Врачи, созданной Леонидом Рошалем бригады международной скорой помощи, готовы в любой момент придти на помощь детям, попавшим в беду в любой точке мира. Более 20 раз она вылетала в районы стихийных бедствий, техногенных катастроф, военных действий. В дни трагических событий на Дубровке Леонид Рошаль сумел несколько раз пройти в зал, где находились заложники "Норд-Оста", вел переговоры с террористами, выводил оттуда детей, передавал медикаменты, оказывал помощь больным и раненым.

С юбилеем знаменитого детского врача поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Леониду Рошалю успехов в благородной деятельности, благополучия и здоровья.

