Леонид Мальцев: В Беларуси снижается уровень преступности

Глава Совета Безопасности Л. Мальцев на докладе у Президента А. Лукашенко.

В частности, Глава государства был проинформирован о специфике работы правоохранительных органов.

Отметим, основной акцент сегодня делается на профилактику преступности. В Беларуси количество тяжких и особо тяжких преступлений снижается.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Весь 2009 год также наблюдалась положительная тенденция снижения количества тяжких и особо тяжких преступлений. Снижение уровня преступности наблюдается как по тяжким, особо тяжким преступлениям, убийствам, так и по дорожно-транспортным преступлениям, в том числе со смертельным исходом.