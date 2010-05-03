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Леонид Мальцев: В Беларуси снижается уровень преступности

03 мая 2010 14:02
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Глава Совета Безопасности Л. Мальцев на докладе у Президента А. Лукашенко.

В частности, Глава государства был проинформирован о специфике работы правоохранительных органов.

Отметим, основной акцент сегодня делается на профилактику преступности. В Беларуси количество тяжких и особо тяжких преступлений снижается.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:
Весь 2009 год также наблюдалась положительная тенденция снижения количества тяжких и особо тяжких преступлений. Снижение уровня преступности наблюдается как по тяжким, особо тяжким преступлениям, убийствам, так и по дорожно-транспортным преступлениям, в том числе со смертельным исходом.

# общество # Лукашенко

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