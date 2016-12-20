Лекции известных врачей, встречи с писателями и музыкантами: в Минске открылась выставка-ярмарка «50 плюс»

Новости Беларуси. В Минске стартовала специализированная выставка-ярмарка «50 плюс». Посетители могут проконсультироваться у юристов и психологов, послушать лекции известных врачей, принять участие в оздоровительных мастер-классах.

Любители активного образа жизни найдут информацию об экскурсиях, работе тренажерных залов и бассейнов.

В программе выставки-ярмарки – концерт ретро-музыки, встречи с писателями и музыкантами, дефиле в модных нарядах и прическах. Выставка продлится до 24 декабря, «Столичные подробности» на СТВ.

Посетитель ярмарки:

Ярмарка достаточно интересная и очень нужная многим людям, потому что каждый на этой ярмарке может найти интересное для себя, открыть много нового, потому что здесь можно познакомиться не только с методиками здоровья.

Посетитель ярмарки:

Я купил давление мерить аппарат, мёд, витамины. Купил на холодильник магнитики, тоже собираю.