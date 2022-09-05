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Легковые и грузовые машины скопились на въезд в Польшу

05 сентября 2022 10:17
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Невыполнение сопредельными контрольными службами установленных договоренностей по пропуску автотранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За выходные легковые и грузовые машины скопились на въезд в Польшу.

Легковые и грузовые машины скопились на въезд в Польшу-1

Больше всего фур ожидало въезда в Европейский союз перед пунктом пропуска «Берестовица» (с белорусской стороны – «Бобровники»). Там смогли пропустить лишь около 40 % большегрузов от нормы, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Легковые и грузовые машины скопились на въезд в Польшу-4

В ведомстве также обновили статистику о количестве безвизовых гостей из Литвы и Латвии. С середины апреля их прибыло более 142 тысяч. С июля возможность посетить нашу страну без оформления визовых документов получили и поляки. Ею воспользовались уже более 6 000 граждан Польши.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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