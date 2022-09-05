Невыполнение сопредельными контрольными службами установленных договоренностей по пропуску автотранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За выходные легковые и грузовые машины скопились на въезд в Польшу.

Больше всего фур ожидало въезда в Европейский союз перед пунктом пропуска «Берестовица» (с белорусской стороны – «Бобровники»). Там смогли пропустить лишь около 40 % большегрузов от нормы, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.