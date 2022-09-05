Невыполнение сопредельными контрольными службами установленных договоренностей по пропуску автотранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За выходные легковые и грузовые машины скопились на въезд в Польшу.
Невыполнение сопредельными контрольными службами установленных договоренностей по пропуску автотранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За выходные легковые и грузовые машины скопились на въезд в Польшу.
Больше всего фур ожидало въезда в Европейский союз перед пунктом пропуска «Берестовица» (с белорусской стороны – «Бобровники»). Там смогли пропустить лишь около 40 % большегрузов от нормы, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
В ведомстве также обновили статистику о количестве безвизовых гостей из Литвы и Латвии. С середины апреля их прибыло более 142 тысяч. С июля возможность посетить нашу страну без оформления визовых документов получили и поляки. Ею воспользовались уже более 6 000 граждан Польши.