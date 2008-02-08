Легендарному Штирлицу - 80 лет

Вячеслав Тихонов отмечает свой юбилей. Для миллионов зрителей он не просто любимый артист, но и образец интеллигентности, порядочности и принципиальности. Памятны многим известные фильмы с его участием такие как "Дело было в Пеньково", "Белый Бим, Черное Ухо", "Они сражались за Родину" и другие. Но у зрителей актер ассоциируется, прежде всего, с образом Штирлица, который Тихонов с великим мастерством воплотил в сериале "Семнадцать мгновений весны".С юбилеем народного артиста СССР Вячеслава Тихонова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. <Ваши жизнь и судьба - это целая эпоха в развитии советского и российского кинематографа, - говорится в поздравлении. - За десятилетия неустанного творческого горения и плодотворного труда Вы создали множество незабываемых образов героических, мужественных, сильных телом и духом людей, стали кумиром для миллионов зрителей>.

В Беларуси, по словам Главы государства, творчество Вячеслава Тихонова пользуется всенародным признанием и любовью. <Мы высоко ценим тот огромный вклад, который Вы вносите в укрепление общего культурного пространства, дружбы и сотрудничества между нашими братскими народами>, - отметил Александр Лукашенко.



Президент пожелал актеру здоровья, жизненного и творческого долголетия, вдохновения, неиссякаемой энергии, успехов, счастья и благополучия.