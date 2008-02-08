Легендарному Штирлицу - 80 лет

С юбилеем народного артиста СССР Вячеслава Тихонова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. <Ваши жизнь и судьба - это целая эпоха в развитии советского и российского кинематографа, - говорится в поздравлении. - За десятилетия неустанного творческого горения и плодотворного труда Вы создали множество незабываемых образов героических, мужественных, сильных телом и духом людей, стали кумиром для миллионов зрителей>.
В Беларуси, по словам Главы государства, творчество Вячеслава Тихонова пользуется всенародным признанием и любовью. <Мы высоко ценим тот огромный вклад, который Вы вносите в укрепление общего культурного пространства, дружбы и сотрудничества между нашими братскими народами>, - отметил Александр Лукашенко.
Президент пожелал актеру здоровья, жизненного и творческого долголетия, вдохновения, неиссякаемой энергии, успехов, счастья и благополучия.