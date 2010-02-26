Ледовый панцирь Днепра взорвала спецгруппа разминирования в Могилеве

Обычно такой метод используется для защиты от ледохода железнодорожных и автомобильных мостов.

Сегодня при помощи детонаторов освобождали теплоход-ледокол.

17 килограммов тротила, 25 детонаторов... и водная дорога для старенького теплохода-ледокола открыта. Всю зиму он простоял на приколе в речном порту. И сам попал в холодный плен.

Группы разминирования 188-й инженерной бригады в считанные часы справились с ледяным затором и дали судну зеленый свет. Через несколько дней корабль уже сам начнет ломать лед на Днепре.

Андрей Ягур, заместитель командира инженерной бригады:

Ежегодно в конце февраля-начале марта мы готовим группы для подрыва льда и ледяных заторов. Затем с МЧС во время паводкового периода освобождаем ото льда мостовые опоры по Могилёвской области.

Для солдат-срочников бригады разминирования «взрывная» борьба со льдами сродни настоящей спецоперации. Нужна сноровка. А вот для жителей прибрежной полосы Днепра — реальный шанс сохранить от половодья свои дома и имущество.

От дома Светланы Ивановны до самой крупной реки Беларуси всего 200 метров. Весенний разлив это расстояние сокращает до минимума. Бывает, даже на работу из дома приходится не выходить, а выплывать.

Светлана Сыроквашко, местная жительница:

В 1994 году, к примеру, было очень много воды. Была очень большая вода. В подвале плавали банки, сапоги…

Светлана Ивановна уверена, что и в этом году подтопления вновь не избежать, потому и хранит во дворе лодку. На всякий случай.

Кстати, в этом году толщина льда на Днепре местами достигла метра. И в ледоход заторы придется взрывать. Так что сегодняшние взрывы на Днепре, считают специалисты, — это лишь репетиция.

Точных прогнозов о том, каким будет паводок в этом году, пока не может дать никто. Все экстренные службы готовятся к худшему, хотя и не исключают, что если весна в свои права будет вступать постепенно, то больших наводнений избежать всё-таки удастся.

Вячеслав Комиссаров, Виталий Алексеенко. Телекомпания СТВ, Могилёв.