Прямой эфир

Лед белорусских рек небезопасен для рыбаков

27 февраля 2009 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С потеплением он становится рыхлым и не выдерживает нагрузок. От ледяного плена полностью еще не освободилась ни одна река республики, но на некоторых, в частности, на Немане, Соже, Днепре уже образуются полыньи и промоины.Водохранилища, озера, пруды из-за отсутствия течения еще покрыты льдом. На Минском море ситуация пока не вызывает опасений. Толщина льда здесь – до 30-ти сантиметров. Отметим, с начала года в белорусских водоемах утонули 10 человек, шестеро из них – дети. И в основном эти люди рыбачили или переходили водоем по хрупкому льду.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 февраля 2009 08:50

С начала 2009 года на свет появились 9 тысяч 305 маленьких белорусов

26 февраля 2009 17:54

Частные строительные компаний должны продать все пустующие квартиры в новых домах в ближайший месяц

26 февраля 2009 17:53

В театре оперы и балета идут последние приготовления к торжественному открытию