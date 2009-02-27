Лед белорусских рек небезопасен для рыбаков

С потеплением он становится рыхлым и не выдерживает нагрузок. От ледяного плена полностью еще не освободилась ни одна река республики, но на некоторых, в частности, на Немане, Соже, Днепре уже образуются полыньи и промоины.Водохранилища, озера, пруды из-за отсутствия течения еще покрыты льдом. На Минском море ситуация пока не вызывает опасений. Толщина льда здесь – до 30-ти сантиметров. Отметим, с начала года в белорусских водоемах утонули 10 человек, шестеро из них – дети. И в основном эти люди рыбачили или переходили водоем по хрупкому льду.