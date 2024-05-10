Лечил пациентов физраствором. История врача, который обнаружил эффект плацебо

Еще несколько столетий назад было сложно отделить магические ритуалы от работающих методов. Так что почти все лекарственные препараты представляли собой плацебо. Глаз жабы, крылья летучей мыши, ртуть, минеральная вода, электрический ток – все это, каждая в свое время, рекламировалась как панацея от всех болезней, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.