Лечил пациентов физраствором. История врача, который обнаружил эффект плацебо

Еще несколько столетий назад было сложно отделить магические ритуалы от работающих методов. Так что почти все лекарственные препараты представляли собой плацебо. Глаз жабы, крылья летучей мыши, ртуть, минеральная вода, электрический ток – все это, каждая в свое время, рекламировалась как панацея от всех болезней, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.
С развитием науки все изменилось. Плацебо добралось и до медицины. Во время Второй мировой войны американский анестезиолог Генри Бичер из-за нехватки морфия под видом обезболивающего вкалывал раненым солдатам физраствор. Он с удивлением обнаружил, что в 40 % случаев боль действительно отступала. Так было сделано одно из первых медицинских описаний эффекта плацебо.
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