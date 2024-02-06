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Лечение в Беларуси в 2023 году выбрали 134 тысячи иностранцев

06 февраля 2024 07:30
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Экспорт медицинских услуг наращивает Беларусь. В 2023 году лечение в наших организациях здравоохранения выбрали 134 тысячи граждан из 149 стран. Это больше, чем в доковидный 2019-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лечение в Беларуси в 2023 году выбрали 134 тысячи иностранцев-1

Если в общем количестве иностранцев удельный вес представителей стран СНГ снизился, то количество граждан других государств выросло до более чем 30 %. Интерес к белорусской медицине проявляют жители Австрии, Бельгии, Черногории, Сербии, США. В топе также Литва и Латвия. В числе популярных кардиология и онкология, неврология, нейрохирургия, офтальмология, стоматология.

Лечение в Беларуси в 2023 году выбрали 134 тысячи иностранцев-4

Иностранцы выбирают высокие технологии, которые в Беларуси постоянно развиваются. Как рассказали в Минздраве, появляются и новые услуги. Например, в кардиологии это вмешательства с использованием моделей сердец, созданных на 3D-принтере. Кроме этого, широко применяются клеточные технологии.

# Медицина # общество

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