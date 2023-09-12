Лазуткин: задача СБУ не подорвать поезд, а похерить наши любые контакты и нашу переговорную позицию с Украиной

Григорий Азаренок, СТВ:

Вроде как мы с киевским режимом в таких отношениях – друг на друга в прицел смотрим, но и друг друга не трогаем. А они все пытаются устраивать диверсии, теракты и так далее. Это желание западных государств?

Андрей Лазуткин, политолог:

Григорий, давайте вспомним, какое последнее интервью давал Президент по украинской теме.

Григорий Азаренок:

Панченко, естественно.

Андрей Лазуткин:

Что там прозвучало?

Григорий Азаренок:

Много чего. Вы о чем?

Андрей Лазуткин:

Если бы вы были украинским специалистом, что бы вы самое главное выделили?

Григорий Азаренок:

Про 250-тысячный корпус дополнительный у России, про предложение переговоров и так далее.

Андрей Лазуткин:

Их задача не поезд подорвать, их задача похерить наши любые контакты и нашу переговорную позицию: вы наш враг, и смотрите, как это будет дальше выглядеть. Президент завтра даст еще одно интервью по Украине, и что он скажет: давайте опять жить дружно? А нам люди скажут: тут группы, тротил и все остальное. Понимаете, они формируют нам такую позицию, чтобы мы эти переговоры перестали предлагать. Это главная цель. И есть цель вторая – учения ОДКБ. То есть задача не просто белорусский поезд пустить под откос, а чтобы это был поезд с иностранным контингентом: лучше, если российским – чтобы этот теракт затрагивал иностранные жертвы. Это же все против нас потом работает. И вот они якобы под учения ОДКБ собирались железную дорогу минировать. Поэтому если брать еще третий вопрос про подполье, как вы думаете, оно есть или его нет?

Григорий Азаренок:

Нет конечно, никакого подполья нет. Это маргиналы, асоциальный элемент, пьяницы и прочее, которые за три копейки мать родную подорвут.

Андрей Лазуткин:

Понимаете, в чем наша проблема? Организованного подполья нет, но там был человек-инициативник, который по своей инициативе с сбушниками связался, дальше они ему уже передавали оружие. Они есть, просто они не организованы. И если он находит себе такую подработку, неважно, по какому мотиву: ему не хватает на жизнь или он идейный противник власти. Но когда можно получать такой ресурс людей, они будут этим пользоваться. Им даже необязательно иметь организованное подполье, им достаточно иметь какой-то контингент людей, который остался после 2020 года. В данном случае это люди, которые связаны с Украиной: которые оттуда приехали, которые Украине симпатизируют, которые имели гражданство украинское, которые служили в украинских силовых структурах. Вот, пожалуйста, это тоже вторая группа риска. Они с ними работают, по другим инцидентам мы это все тоже видели.

Четвертый вопрос – схема организации. Если брать Брянщину, Курскую область, Белгородскую, то там десяток составов они точно спустили. Есть организованная и проработанная схема работы по поездам. Они все это берут и повторяют на белорусской территории. Один человек завозит оружие, второй – все контролирует, третий – на месте все организует. Схема довольно типичная. А то, что они это провернули, я думаю, что это вопрос переговоров и того, чтобы нас оттуда выбить. Не поезд им был нужен, а чтобы мы воспринимали и Зеленского, и украинский режим как противника. И чем больше эскалации, тем им на руку.

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