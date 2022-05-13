Лазуткин: Происходят чудовищные процессы, которые мы будем расхлебывать ещё лет 20 или 30

Будет ли война? Уже несколько недель этот вопрос висит в воздухе. Наш Президент делает все, чтобы защитить белорусский народ от этой опасности. Войска тренируются, «оборонка» работает на полную. Кто поджигает регион и как не дать разгореться общеевропейскому пожару? Об этом говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». Григорий Азаренок, СТВ:

Кадровый день, кадровые назначения очень важные. Люди увидели, что все очень хрупкое. Лазуткин о предателях: сегодня, к сожалению, все это может повториться

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы уже сказали, что сыграли свою роль и Казахстан, потом уже Украина. То есть объективно происходят чудовищные процессы, которые мы будем расхлебывать еще лет 20 или 30, как пить дать. Люди, конечно, это чувствуют. Что касается предателей, то даже в советском обществе, которое после 1930-х годов было максимально идейное, мотивированное, но даже там они нашлись. Были у нас и полицаи белорусские, и полицаи украинские. И это были не только жители западных областей, которые пару лет прожили в Советском Союзе, а это были люди и с состава военнопленных, и бывшие командиры Красной Армии. Кто-то, может, сознательно, а кто-то под давлением, под угрозой смерти, но они переходили на сторону противника и даже там воевали. Ну, как воевали. Их привлекали для грязной работы. Сегодня, к сожалению, все это может повториться (в плане такого же предательства), потому что так, к сожалению, построено наше общество, и каждому в душу вы не заглянете. Человек принимает просто некие правила игры. Григорий Азаренок:

Ведь он сказал: думать не запрещено, но вы их должны видеть, особенно тех, кто затаился и ждет своего часа. «Это вообще не люди. Это чуть лучше орков, какую они ерунду рассказывают по телевидению»

Андрей Лазуткин:

Что касается культуры, некой интеллигенции, то этих людей целевым образом накачивали. Если мы берем протестное движение на предприятиях, то это было точечно организовано по структурам независимых профсоюзов. Это некие небольшие ячейки, у которых задача была остановить завод, но никак не захватить весь пролетариат в Беларуси, каким-то образом бросить его против Лукашенко. А с интеллигенцией это получилось, потому что она больше ориентирована не на своего начальника на заводе, который раздаст им денег, а на неких лидеров мнений. Вот, вам нравится определенный певец, пускай он будет не рэпер, а кто-то еще, или вам нравится какой-то художник, писатель, а их не так много в Беларуси. Соберите 50 человек, каждому дайте по чуть-чуть денежек или просто немножко внимания, немножко славы, похвалите его, а люди культуры очень тщеславны, и их очень дешево так купили. А дальше шла где-то полгода такая накачка, что посмотрите: еще немножко – и мы их побелили. А кто – их? Это подонки, это дурачки, это Азаренок и прочие. Это вообще не люди. Это чуть лучше орков, какую они ерунду рассказывают по телевидению или на стримах. То есть это образ врага-дурачка, которого мы почти победили, его надо только доломать. А почему доломать? Потому что мы умные, красивые.