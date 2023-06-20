Лазуткин: после провала наступления Киев запросит переговоры, но Путин не будет вести их на прошлогодних условиях

Новая страница в российско-украинском переговорном процессе перевернута в Санкт-Петербурге. Свои услуги в качестве переговорного посредника предложил Африканский союз, представители которого обнародовали 10 мирных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее аналогичный мирный план предлагал Китай. О том, что изменилось и стоит ли ждать переговоров после провала украинского наступления, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что такое Африканский союз? Это что-то вроде нашего ОДКБ, а инициатором его создания в свое время был Каддафи. Для американцев это не самая приятная структура, чтобы вести переговоры. Но зато она имеет опыт военных операций и прямого участия в конфликтах, типа Сомали, Центральной Африки и Судана. И когда Путин отправляет к Зеленскому таких переговорщиков, он показывает реальное место Украины в мире. Оно гораздо ближе к Африке, чем к «Большой семерке», куда Зеленского недавно приглашали. Дипломатия – это всегда символизм.

Владимир Путин, президент России:

Вот он, он есть. Он так и называется: «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Знаете, сейчас даже не буду об этом говорить, они касаются и Вооруженных сил, и других вещей. Все прописано: до единиц боевой техники и личного состава Вооруженных сил. Вот этот документ.

Андрей Лазуткин:

Понятно, документ закрытый. Но поскольку переговоры проходили при участии Беларуси, наш Президент намекал, что там обсуждали правовой статус новых территорий, например их аренду на переходный период. И дальше Путин показывает, что подробный договор был, но Украина от него сама отказалась. То есть наши президенты играют как хороший и плохой следователь. Для чего это делается? Сегодня Украина ведет наступление в Запорожье, но уже видно, что оно не достигает своих целей. А после провала наступления Киев запросит переговоры, и Путин заранее показывает, что на тех условиях, которые были год назад, он их вести не будет. Вот это и был главный сигнал, ради которого приглашали Африканский союз. Здесь не так важно, кто конкретно посредник, но Путин даже с неким юмором использует Коморские острова.

Андрей Лазуткин:

А какая позиция у Штатов (это негласная сторона переговоров)? На Новый год они проводили антикоррупционное расследование, как расходуется украинская военная помощь. Много было сказано о нарушениях, но никто из команды Зеленского постов не покинул. Американцы дали им еще полгода, чтобы показать эффективность расходования средств. И украинцы явно торопились с наступлением, оно проводилось топорно, без поддержки авиации. Видимо, у Зеленского не было выбора, он спешил и пытался добиться успеха к саммиту НАТО в Вильнюсе. То есть это даже не военная, а политическая операция. Однако после двух недель боев Байден сделал заявление, что Украину в НАТО не примут из-за коррупции. И это красная карточка украинскому руководству: намек, что армия у вас хорошая, но вас лично будут менять.

Андрей Лазуткин:

А теперь представьте, каково украинским военным в Запорожье, которых кормят сказками, что завтра они будут под зонтиком НАТО и это цель войны, а тут такие заявления. Но что еще интереснее, из прессы полностью пропал Залужный. И получается, что публичная критика наступления теперь связана только с Зеленским и Сырским (это новый командующий), а не с ним. То есть от Залужного западники специально отводят негатив, и это тоже сигнал украинской верхушке. Смотрите, на смену есть кадры, которых вы не посмеете тронуть пальцем, потому что сами военные вас порвут. Это, кстати, то, о чем говорил наш президент.

Андрей Лазуткин:

И что происходит на фронте? Spiegel пишет, что украинские танкисты имитируют повреждения танков, чтобы выходить из боя, либо специально загоняют их на минные поля. Понятно, немцам надо показать, что «Леопарды» хорошие, просто экипажи плохие. Но это отражает общий тон западной прессы. При этом на Западе есть мнение, что это только первый этап, а дальше Украина будет вводить в бой резервы. России это выгодно, потому что если будет уничтожен весь наступательный потенциал украинской армии, это переломит ход СВО. А западникам надо принимать решение по всей совокупности факторов. Как работает их разведка? Например, они смотрят, какие оборонные заказы поступают на российские предприятия. Минобороны заявило, что будет наращивать выпуск танков и огнеметных систем. Это дорогое наступательное оружие, и Россия не стала бы тратить на него средства, если бы на столе лежал готовый мирный план. Но Путин смотрит на шаг вперед. И ему очевидно, что после провала наступления Украина запросит переговоры. И только вопрос, пойдет ли на них Россия. Но даже если пойдет, об условиях, которые наш Президент называл «невероятными уступками», речи больше не будет. Но чудес тоже не стоит ждать.

Андрей Лазуткин:

Интенсивностью конфликта управляют США. По каким-то причинам они дают Украине очень мало техники, и это сплошь старые образцы. Хотя при необходимости они могли бы передать несколько тысяч танков и даже самолеты с экипажами для наступления. Значит, им не нужна быстрая военная победа, а нужно выкачивать старую технику из Европы, чтобы там покупали новое американское оружие. Второй фактор – они все-таки боятся применения ядерных зарядов. Потому что массовая поставка техники будет означать вступление в конфликт, и понятно, что Путин пошел на размещение ядерного оружия в Беларуси, чтобы исключить именно такой вариант эскалации.

Андрей Лазуткин:

Какой может быть компромисс? Это передача территорий в состав Российской Федерации. Причем с уходом ВСУ из отдельных областей, типа Запорожской или Харьковской. А взамен Россия подпишет договор, где будут обозначены новые границы, проведен отвод техники и предоставлены гарантии. А какая может быть альтернатива, если переговоры не получатся? Это движение российской армии в сторону Одессы. Если Славянск-Краматорск – это цепь укрепрайонов, которые можно брать несколько лет, то на южном направлении после разгрома наступательной группировки Россия сможет быстро продвигаться. Это отрежет Украину от моря, а в перспективе у России получится выйти к Приднестровью. Конечно, Запад будет этому противодействовать, американцы поставят танки и самолеты, если захотят, но это очень небыстрые мероприятия. А что касается территорий, где идут боевые действия, то это уже не просто районы Украины. За год местное население увидело, кто прикрывался живым щитом в Мариуполе. Кто взорвал Каховскую ГЭС. Кто оставил людей без воды и сельского хозяйства. Кто обстреливал Запорожскую АЭС и кому все это было выгодно.