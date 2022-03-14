Лазуткин об Украине: «Они голосовали не за нацистов, а за мир и за русский язык»

Новости Беларуси. Как отмечают политологи, демилитаризация Украины может быть реализована двумя путями. Это либо фактическая ликвидация всей военной инфраструктуры в ходе боевых действий, чтобы страна перестала представлять интерес для НАТО, либо полная ликвидация националистических группировок и банд в составе силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какова идеология этих групп и как они были сформированы внутри ВСУ и МВД – расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главная задача западных СМИ – доказать, что Россия агрессор. Для этого они ставят под сомнение цели российской операции. Как мы помним, Путин говорил о денацификации и демилитаризации Украины. Но западные СМИ объясняют, что никакого нацизма в Украине нет. Какой их главный аргумент? В Украине постоянно проходят выборы, но нацистские партии на них не побеждают, а победил Зеленский, еврей по национальности, объясняет западным читателям ВВС. То, что там вообще есть какие-то партии, которые бегают по улице с нацистской символикой, Запад не смущает.

Вот эмблема полка «Азов», вот символика их партии – она называется «Гражданский корпус», а вот эмблема второй танковой дивизии СС «Дас Райх». Члены СС даже носили вот такие перстни.

Понятно, что мы не сильно в этом разбираемся, но немецкий Бундесвер, который поставляет оружие таким формированиям, наверно, должен увидеть что-то знакомое. Тем не менее всем плевать, даже немцам. А как вы думаете, нужны ли этим нацистам какие-то выборы и партии?

Андрей Лазуткин:

Нам с 1991 года рассказывают, что выборы – это самое главное в государстве, потому что без них нет демократии. А свободные у вас выборы или несвободные – это решаете не вы сами, а ОБСЕ, исходя из того, кто на них победит. Это инструмент давления, чтобы вас признавать или не признавать как государство. Но даже если вы победили, это не означает, что вы чем-то реально управляете. Например, у нас был период, когда оппозиция тоже сидела в парламенте. Но страной управляли не они, а ОПГ и бандитские банки. В их руках были самые сладкие куски экономики, торговля, перегон машин, недвижимость, и крупный капитал искал варианты, как ему закрепиться в органах власти.

Для банды Морозова (настоящих отморозков) даже воровские понятия ничего не значили, перед ними цель – устранить всех конкурентов. В 1995 году между бандитскими группировками Гомеля началась настоящая война. Первыми, кого подчинили себе морозовцы, была банда пожарников. Ее численность достигала 100 человек, молодых, дерзких, способных на все. Костяк группировки составляли мастера пожарно-прикладного спорта, они опекали торговцев, проституток и мелких бизнесменов. Андрей Лазуткин:

Это только одна из банд, а по стране их были десятки. И Лукашенко, когда его выбрали, боролся не с оппозицией. Такие люди – просто ширма. А главная борьба шла с организованной преступностью, которая расплодилась в государстве. И это не только ОПГ, которые крышевали торговлю или грабили машины на трассах. Это еще и люди, которые их покрывали в органах власти на всех уровнях. И самая сложная задача, которую сначала решал Лукашенко – это как выстроить нормальные силовые структуры, которые бы подчинялись Президенту, и уже потом с их помощью наводить порядок.

Андрей Лазуткин:

А какая ситуация в Украине? Вы популярный актер, хорошо сыграли роль в кино и за вас голосует 70 % избирателей. Да, они голосовали не за нацистов, а за мир и за русский язык. Но потом вы становитесь президентом, и вдруг оказывается, что силовой блок вам не подчиняется. Потому что в этих структурах работают нацисты, у них там бизнес, например, они занимаются охраной и служат в МВД. Или ходят под СБУшниками, выполняют политические убийства и отжимают собственность. И финансируют их не какие-то волонтеры, а государственный бюджет, они все военнослужащие. Вас не устраивает, что у вас вот такие вооруженные силы, это фанатики, которые выполняют те приказы, которые сами хотят. Или вы решили, например, поменять министра МВД или генерального прокурора. А вам звонят из американского посольства и говорят: так делать не надо, вся кадровая политика должна быть согласована с нами. Андрей Лазуткин:

И получается, что вроде вы президент, но реально вы не управляете силовым блоком. Наоборот, это силовой блок управляет вами. И ваши выборы, которые так хвалит ВВС, – это декорация, которая прикрывает олигархические группы, американское посольство и нацистов. Вот этот треугольник является реальной властью в Украине. А не президент Зеленский и тем более не парламент. Да, нацистов не так много, по разным оценкам – 45 тысяч. Но их и не нужно много. В мирное время их надо ровно столько, чтобы контролировать улицу, проводить свои митинги или разгонять чужие, заниматься убийствами и запугиванием. Еще один важный момент – это работа с молодежью. А с ней в Украине сейчас никто не работает, кроме националистов. Они прекрасно понимают – это их кадровый резерв. Отсюда спортивные лагеря, зарницы, тренировки с оружием. Где ребенку промывают мозги, что надо убивать русских, это главная задача нашего государства.

Украинские националисты принялись за воспитание детей, на своей базе они открыли детский военный лагерь. Основная задача, по их словам, научить любить и защищать свою нацию. В лагере занимаются дети от 9 до 18 лет из разных городов Украины. В роли учителей и инструкторов выступают бойцы полка «Азов», известного своей противоречивой репутацией. Руководство полка, как и многих его членов, обвиняют в наследовании ультраправой и неонацистской идеологий. Именно поэтому американская сторона запретила тренировать и передавать оружие полку «Азов» в рамках американской программы военного сотрудничества с Украиной.

Андрей Лазуткин:

Это рассказывает не российское телевидение, это материал «Радио Свобода» за 2015 год. Все еще только начиналось, но даже у американцев были сомнения, стоит ли работать с такими людьми, потому что они неуправляемые, это отморозки. Но за 8 лет они наладили прекрасные отношения. И эти дети, которым было лет по 12, уверен, они сегодня принимают участие в военных действиях. А в вашем парламенте может сидеть кто угодно. И когда Путин говорит, что у нас две задачи – демилитаризация и денацификация, эти задачи связаны друг с другом. Потому что именно нацисты – это костяк силовых структур. Еще Запад любит рассказывать, что в России тоже есть нацистские группировки, поэтому Россия нацистское государство. Такие группировки сегодня есть везде, причем в Европе их гораздо больше, чем у нас. Там это ответ на миграционный кризис и на провальную политику по беженцам. Но даже у нас есть свои, белорусские нацисты, которые сегодня сидят в Украине.