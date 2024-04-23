Лазуткин: Лукашенко всегда боролся не с сепаратизмом, а против мафии

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас-то мы прекрасно понимаем, что план уничтожения России окончательный. Бжезинский, который тогда говорил, что нет, Россию надо добивать. Надо добивать, уничтожать. И в Чечне именно эти процессы шли. И не случайно, но Украину не выпустили. Кучма имел шанс, но он побоялся пойти по батькиному пути и вырвать Украину из западных рук. Его потом скинули первым Помаранчевим майданом – то, что против Батьки никогда не получалось. Сейчас мы прекрасно понимаем, что уничтожение, добивание России готовилось, как бы чего там ни думала себе российская элитка того времени. И, естественно, Беларусь должна была быть фронтом этого.

Рано или поздно эта война в Украине, это столкновение оно бы произошло. Беларусь, по их мнению, по их планам задумывалась как фронт этой войны. А если так уже приподняться очень высоко, то фактически приход Лукашенко, вот эта вся борьба – это все предотвратило мировую войну. На данный момент предотвратило. Потому что, естественно, если бы здесь были войска НАТО, то совсем по-другому бы Россия воевала.



Андрей Лазуткин, политолог:

Тогда же шли эти гражданские войны вполне себе успешно. Десятилетиями, как в Таджикистане продолжалась резня. Почему у нас этого не было? Все-таки военных пытались разлагать. Статкевич где начинал? Вот было белорусское объединение военных. Он пытался настраивать наших военных как националистов против русских. Эти тенденции, конечно, были везде.

Но тогда, чтобы воевать, это все-таки должен быть, как на Кавказе, происходило переплетение криминала и этнического фактора. Вот там настоящая война тогда начиналась. У нас, в Беларуси, больше все-таки преступный капитал был так, надо сказать, достаточно мягко он встраивался в систему власти. То есть Лукашенко боролся как бы не с сепаратизмом или с военными, он боролся против мафии. Он все время это подтверждал. Смотрите, то есть вот есть банды, которые крышуют у нас там определенные какие-то районы. Вот есть воры в законе. Надо не грозить им пальцем, отправлять на зону, где им будет хорошо, а они просто исчезнут. Вы не будете знать, что с ними. Вот так Беларусь очистили от этой сети преступной. А там, где у вас нет мафии, там не будет и гражданской войны. То есть это тоже фактор, который провоцирует вот такие столкновения.

Потому что чтобы начать войну, нужны какие-то деньги. А деньги в то нищее время были только либо у американцев, либо у бандитов. Вот там Грузия какая-нибудь, например. Да, когда там происходили все эти разборки, там первая эта волна, там Абхазия, Осетия, там тоже был очень мощный фактор, когда там воры делили все эти интересы между собой. То есть проблема многолетняя была на тот момент уже. Вы правильно сказали про этот советский серый капитал. И с ним это все вылезло в плоскость политики, каких-то военных этих вещей. Но первопричина, конечно, была в появлении огромного теневого сектора.

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