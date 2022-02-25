Лазуткин: «Если будет какая-то капитуляция Вооружённых Сил, то дальше сопротивление будет гораздо слабее»

Специальная операция России завалена лавиной фейков, лжи и провокаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в это же время весь так называемый прогрессивный класс картинно заламывает руки и осуждает правительство нашего союзника. Почему Запад и его фанаты не замечали 8-летний геноцид на Донбассе, остается загадкой. Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин продолжат тему в программе «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях политолог Андрей Лазуткин. Андрей, приветствую. Андрей Лазуткин, политолог:

Добрый вечер.

Григорий Азаренок:

Андрей, все внимание сейчас приковано к Украине. Но вот у нас некоторые люди вчера проснулись и говорят слово «война», как будто войны не было восемь лет и как будто НАТО не расширялось на восток все это время и так далее. Как пришли к этой ситуации? В один момент поменялись все правила игры в Восточной Европе Андрей Лазуткин:

Скажем так, в один момент поменялись все правила игры в Восточной Европе. Представьте себе, что вы руководитель России. И ваша задача, чтобы страны-соседи не вступили в НАТО. Как этого можно добиться? Либо вы с союзником дружите, создаете с ним какой-то общий блок, таможенный союз, торгуете, как это было сделано с Беларусью. И это гарантия того, что здесь не появятся натовские ракеты. Но это хороший путь. А есть второй путь, когда к власти приходят националисты. И они говорят: мы против русских, мы вас ненавидим, мы вас будем резать. И такое тоже бывает, например, в Грузии. Григорий Азаренок:

И восемь лет убивают, режут, стреляют. Андрей Лазуткин:

И вопрос: что делать с такой страной, чтобы она не вступила в НАТО? И тут же был придуман определенный способ – это вопрос территориальной целостности. Если у вас есть какой-то пограничный конфликт, то вас в НАТО не принимали. Натовцы говорили, что есть статья Устава, по которой вы должны сначала разрешить ваши территориальные споры и только потом мы принимаем вас в организацию. Это касалось, например, Грузии. Теперь коснулось Украины. И в принципе такая ситуация подвешенная всех устраивала. Потому что там сидят русофобы, которые нас не любят, но зато они в принципе не имеют возможности вступать в НАТО. А в январе американцы заявляют, что теперь эти вопросы меняются. Мы уже готовы принимать и Украину, и Грузию в НАТО. Григорий Азаренок:

И даже дать ядерное оружие. Андрей Лазуткин:

На любых условиях и да, на двухсторонней основе разместить еще там ракеты. Ну, конечно, Россия не могла уже дальше на это смотреть, потому что если вопрос не решается этим замороженным конфликтом, когда были только Донецк и Луганск под контролем, то дальше, получается, надо брать контроль над всей территорией Украины. И начинается вот такая, скажем, военная операция.

Второй момент – это Казахстан. Может быть, наши зрители не все понимают, как это связано, но Казахстан – это был удар по союзнику ОДКБ. Причем удар не в формате цветной революции, когда у вас есть какие-то выборы, когда человек идет к власти, его Запад поддерживает, а потом, в принципе, были тоже некие такие договоренности или правила неформальной игры. Это тоже были чисто подрывные действия, то есть против нас делали такой немножко комбинированный, тем не менее почти военный удар. Конечно, Россия на это посмотрела новыми глазами. То есть с одной стороны вы нам обещаете ракеты здесь, а с другой стороны готовы работать с руками террористов, бывших игиловцев уже на территории Малой, Средней Азии. Григорий Азаренок:

И в этой цепочке Беларусь с 2020 года. В 2020 году решался вопрос «белорусского балкона»: за кем он останется и на кого будет работать Андрей Лазуткин:

Безусловно, да. Многие не совсем понимают, но если бы здесь сидело уже другое правительство в нашем Совмине, то это бы означало, что здесь не было уже никаких российских войск, что Россия уже не могла бы провести такого рода операцию. Более того, нашу армию скорее всего еще бы бросили как-то противодействовать России. Отвлекать все на границе, чтобы силы и средства на западном направлении рассредоточены еще на белорусскую территорию. Поэтому, конечно, еще в 2020 году решался вопрос «белорусского балкона»: за кем он останется и в случае чего на кого будет работать. Президент об этом тоже говорил недавно. Григорий Азаренок:

Да, вчера состоялся Совбез. И Беларусь четко понимает свою задачу, свой маневр в этой большой игре. Мы прикрываем российские войска, наших союзников, от удара Запада. Потому что 30-тысячная группировка НАТО в Польше, 10-тысячная – в Прибалтике. И там ударно-наступательное вооружение. Это могло бы ослабить позиции России. Но здесь начеку белорусские войска. Андрей Лазуткин:

Да, чтобы наши зрители понимали, почему наших военных там нет. Потому что на войне каждое подразделение выполняет только свою задачу. И у нас в принципе нет таких частей, которые могли бы эффективно использоваться. Нужны другие части. У нас есть ПВО, например, и другие вещи. Это всегда будет задача Беларуси прикрывать направление именно западное. И сегодня это гарантия того, что не будет бомбардировок по типу югославских. Когда Запад без предупреждения начинал операцию вот такого типа, но без всякого предупреждения, как они это делали. И, конечно, Беларусь в этом случае действительно прикрывает России тыл. Григорий Азаренок:

Реакция Запада: бешеный Джонсон, сонный Байден, санкции, причем довольно серьезные, банковские и так далее. Андрей Лазуткин:

Тут нужны не экономические санкции, нужен военный ответ. Если речь идет о том, что вы поддерживаете своего союзника. Но, как видим, 22 февраля еще закрывается вся эта зона полетов. Тут же начинается вывоз всех советников. Григорий Азаренок:

Зеленский умоляет, просит бесполетную зону, войска, все что угодно. Ему говорят: ты хороший человек, но… Сражайся, но без нас.

Мы начинаем боевые действия, и сразу же цены все взлетают Андрей Лазуткин:

Американцы могли бы там что-то оставить. Но вывезли всех ЧВК, всех советников, всех церэушников. И почему это было сделано? Видимо, они оценили риск войны как очень высокий. Зачем нам нести потери? Нет, потери должны нести местные туземцы, которых мы бросим против русских. А то, что мы видим пока – это отказ от строительства газопровода «Северный поток». По состоянию на 22 февраля Германия заявляет, что «мы не будем дальше сертифицировать трубу». Американцы таким образом добиваются своей промежуточной задачи. Они все это время пытались сорвать именно газопровод. И теперь они получают в перспективе весь рынок европейского газа. Потому что, может быть, будут еще санкции против «Газпрома», может быть, будет сокращена подача российского газа, плюс цена все время растет. Григорий Азаренок:

Хотя сейчас во время боевых действий на каждый день закупки идут. Мерзнуть Европа из-за «шчырых» украинцев не хочет. Азаренок об украинской власти: «Путин предлагал денег на восстановление Донбасса, а вы кассетными бомбами по детям». Читайте здесь. Андрей Лазуткин:

Эти боевые действия, как правило, приводят к росту цены на нефть и на газ. Но в данном случае еще есть такой фактор, как сговор. Когда, например, мы вводили войска в Афганистан, против нас сразу договорились американцы с ОПЕК, что мы, значит, больше добываем нефти, цена падает. И Советский Союз начинал недополучать валюту. А здесь наоборот ситуация: мы начинаем боевые действия, и сразу же цены все взлетают. России даже в каком-то плане это выгодно. Потому что рубль сильно не упадет. Наш зритель, наверное, переживает, что там будет с долларом. Но пока нет предпосылок для такого резкого падения. Потому что все валютные поступления России только увеличиваются, несмотря на санкции и прочее. Григорий Азаренок:

Международная реакция: очень осторожная поддерживающая реакция Китая, поддержка Ирана, поддержка Индии, по крайней мере, телефонный звонок и осторожная такая поддержка действий России. Ну, конечно, союзник главный – Беларусь. Мы когда-то, несколько программ назад обсуждали: сложится ли такая антизападная коалиция мировая? И мы все ближе к этому. Ты тогда предсказал два сценария: либо горячий, когда такая коалиция начнет складываться, либо сторгуются, договорятся. Если будет какая-то капитуляция Вооруженных Сил, то дальше сопротивление будет гораздо слабее Андрей Лазуткин:

Пока мы видим эти контуры. Они прошли первую проверку. Прошла перекличка: кто за, кто против. И Китай себя очень достойно повел в этом плане. Говорят еще про Тайвань, правда, мы не знаем, как там развернутся события. Но, я думаю, Россия в этом случае Китай поддержит. Но задач американцев каким-то образом, про газ мы уже сказали – это промежуточная такая цель, но дальше они, видимо, постараются максимально растянуть эту войну. Как они делали с Афганистаном. Чтобы была какая-то поддержка, было какое-то подполье, чтобы эта война затягивалась. Но я думаю, что Россия все эти планы тоже видит. Потому что то, что мы видим пока что – это попытка получить контроль над участками границы и дальше заниматься столицей. Потому что если будет какая-то капитуляция вооруженных сил, то дальше сопротивление будет гораздо слабее. Григорий Азаренок:

Вот эта методичка: мы видим, что все наши змагары однозначно поддерживают украинскую сторону, при этом живут в какой-то параллельной реальности. Уже танки в Киеве, а они рассказывают о сгоревшей вате, о «перамогах», о том, что всех русских там убили и так далее. И вчера в России митинги прошли. И парад селебрити: Урганты и прочее. Методичка очень похожа на 2020 год. То есть одно командование?