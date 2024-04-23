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Лазуткин: для чего они в Украине формируют белорусский батальон? Чтобы воевать

23 апреля 2024 20:30
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящее Всебелорусское народное собрание, его цели, задачи и роль в жизни каждого белоруса. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: для чего они в Украине формируют белорусский батальон? Чтобы воевать-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Это люди, которые живут на войне. Они ищут какой-то источник дохода, куда-то прибиться разбогатеть. В общем, ждет их быстрая смерть. Как они туда попадают? Там фильтрация. То есть вы так просто не попадете ни в какую-то там тероборону украинскую. То есть вас сначала вывозят в Польшу. Там идет такая подготовительная фильтрация. Там смотрят, кто вы, что вы, вдруг вы агент какой-нибудь. Проверяют, как могут. И дальше уже смотрят в Украине, как вы будете вести. Понятно, что тоже не дураки это делают. И там идет определенная ступенька. Вот одна фильтрация, вторая, третья.

Они формируют этот белорусский батальон для чего? Чтобы воевать. Они смотрят по связям каждого человека, который там находится. Вот друг у тебя есть, подруга там какая-то школьная, кто-то еще. Напиши им, добывая через них информацию, давай им какие-то задания. То есть их пытаются использовать для работы на территории Беларуси под самые разные цели. Понятно, есть какое-то боевое крыло, то есть там обучают диверсионной деятельности, как и русский добровольческий корпус. Такой человек может стать диверсантом, который с пакетом ходит по обочине дороги? Сомневаюсь. То есть здесь он может быть каким-то... В лучшем случае медийным лицом. Когда они показывают их морды, говорят, что да, смотрите, это настоящие белорусы. Их тут очень много – 5 тысяч уже назвали цифру. Если что-то произойдет, это они перешли границу. Никакие не украинцы, не поляки – это все типа белорусы воюют сами с собой. Торговать лицом, чтобы организовать военную интервенцию против собственной Родины. Вот это тот потолок, на который они могут рассчитывать. Это даже не предательство в стиле Иуды. Ты же предаешь все, что есть. И становишься руками чужой какой-то военной операции. Чтобы такое сделать, надо быть каким-то совсем уже подонком либо дураком. Там очень много люде недалеких, глупых, которые считают, что они станут какими-то героями на этом фронте, генералами, полковниками. Ну человек, если дурак, то да, он так думает.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин

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