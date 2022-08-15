Лазаревич о Минском мотовелозаводе: «Мы будем более быстрыми темпами локализовывать»

Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка. Решение отдать пустующие участки на территории мотовелозавода под высокотехнологичные производства было принято в 2021 году. Как продвигается инвестпроект, глава государства приехал проконтролировать лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что до самого «Мотовело», то на его проблемы взглянули с другой стороны. Так, разговор сегодня зашел об импортозамещении. Нынче это вполне ожидаемо – ввиду «санкционного шантажа». Читайте здесь.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Больше 10 миллионов средств выделено городом Минском для «Мотовело» под закупку оборудования, чтобы мы могли более детально и лучше делать детали под производство велосипедов, мопедов и мотоциклов. Данное оборудование будет поставлено до конца этого года, часть придет в первом квартале 2023 года. Конечно же, дальше мы будем более быстрыми темпами локализовывать. Но с учетом того, что Александр Григорьевич обратил внимание, что недопустимо на сегодняшний момент так медленно заниматься локализацией на производстве, мы, конечно же, это услышали, возьмем на вооружение, лично буду контролировать. Мы будем расширять модельный ряд обязательно, чтобы нашим потребителям было что из чего выбрать. И, конечно, сегодня 60 % – это экспортные позиции, поэтому мы будем увеличивать экспортные позиции.
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