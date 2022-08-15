Лазаревич о Минском мотовелозаводе: «Мы будем более быстрыми темпами локализовывать»

Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка. Решение отдать пустующие участки на территории мотовелозавода под высокотехнологичные производства было принято в 2021 году. Как продвигается инвестпроект, глава государства приехал проконтролировать лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что до самого «Мотовело», то на его проблемы взглянули с другой стороны. Так, разговор сегодня зашел об импортозамещении. Нынче это вполне ожидаемо – ввиду «санкционного шантажа». Читайте здесь.