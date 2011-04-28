Лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров прочел лекцию для студентов и преподавателей в Гродненском госуниверситете

28 апреля актовый зал Гродненского университета превратился в одну большую аудиторию. Ведь встреча такого уровня здесь проходит впервые.

Юрий Белых, студент Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:

Чисто с научной точки зрения интересно послушать его лекцию. Мне кажется, всегда приятно пообщаться с человеком, который многого добился в жизни, у которого большой опыт. Жорес Алфёров, я считаю, является таким человеком.

В Беларуси Жорес Алфёров бывает часто. И это не удивительно – он сам родом из Витебска. Нобелевский лауреат использует любую возможность, чтобы посетить те места, где прошло его детство. Даже одна из глав его книги «Наука и общество» так и называется – «Моя родная Беларусь». Однако немаловажно, отметил российский ученый, и то, что именно в Беларуси можно почерпнуть новые знания и опыт.

Жорес Алфёров, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Российской академии наук:

Я оцениваю уровень белорусской науки очень высоко. Белорусские исследования востребованы.

Встреча с академиком прошла в формате беседы. Гродненские студенты и ученые поделились своим опытом научных разработок. А рассказать им действительно было о чем.

В университете ведутся исследования в рамках 80 научных работ. Проводится порядка 30 прикладных исследований на сумму почти в миллиард рублей. Например, разработка по утилизации отходов уже запатентована и работает на одном из предприятий области. А созданный в Гродно универсальный измерительный прибор уже активно применяется для лабораторных исследований по всей Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».