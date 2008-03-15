Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов отмечает день рождения

Он основоположник нового направления в физике полупроводников и полупроводниковой электронике.

Имя нашего земляка вписано в один ряд с Эйнштейном, Кюри, Бором, Ландау, Капицей. Алферов - автор 50 изобретений и более чем 400 научных публикаций. Участвовал в создании первых в СССР транзисторов и фотодиодов, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, зарубежный член НАН Беларуси. В 2001-ом он награжден орденом Франциска Скорины, а в 2002 году ему присвоено звание "Почетного гражданина города Минска".

С днем рождения Жореса Алферова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что высокий профессионализм академика, богатый опыт, активная общественная позиция будут и в дальнейшем способствовать развитию взаимовыгодных белорусско-российских связей.

