Латышский безработный: Чтобы на такси доехать до больницы, нужно заплатить 7 лат, на машине скорой помощи – 32,5, моя пенсия – 45 лат в месяц

Если бы Первомай отмечали в Латвии, за бортом этого праздника оказался бы каждый четвертый житель страны. 22% – таков лишь официальный уровень безработицы в прибалтийском государстве. Впрочем, это не латвийский эксклюзив. Похожая ситуация во многих странах-новичках Еврозоны.

В Латвии очень часто идет дождь. Одни связывают это близостью с морем, другие с плачущей экономикой. Уже шестой месяц подряд эта страна является лидером в Евросоюзе по числу сидящего без работы трудоспособного населения.

Официальные цифры говорят о 22% безработных. Однако, реальная ситуация на рынке труда куда более печальна. Особенно в восточных областях. Для маленькой Латвии, когда каждый четвертый находится дома, безденежное безнадежье ужаснее кризиса.

Похожая ситуация у всех новичков Еврозоны. Здесь безработных – 10%. Это наивысший показатель с момента возникновения единой европейской валюты. Двери государственного агентства занятости обычно не закрываются. Воскресенье – исключение. На одно рабочее место в будни претендуют более 100 человек. В основном предпенсионного возраста и старше сорока лет. В январе свободных мест дали 10, а ликвидировали полторы тысячи.

Райта Карните, Академик Латвийской Академии наук, руководитель Центра экономических прогнозов:

– Температура того организма, который называется латвийской экономикой, ниже нормальной. Очень много не хватает в экономике, чтобы она была живой и здоровой.

Экс-руководитель Института экономики своему либеральному пациенту ставит несмертельный диагноз. Экономическая активность, по мнению специалиста, в ближайшие годы должна возродиться. Обязывает географическое положение.

Райта Карните, Академик Латвийской Академии наук, руководитель Центра экономических прогнозов:

– Под политикой крепления общего Европейского союза все страны подвергаются какому-то диктату – это административное давление с Евросоюза и, конечно, давление рынка.

Одни говорят, во всем виноват Евросоюз, другие уверены – кризис. В лучшие времена местные и скандинавские банки давали неограниченные кредиты. Экономику заполонили дешевые деньги, быстро росла инфляция, предприятия осваивали проекты, даже не думая об их стоимости.

Но однажды банки испугались цепочки банкротств, как это случилось в Северной Америке. В итоге ни кредитов, ни проектов, а всеобщее банкротство надежд. Экономика оказалась парализованной. Производящих отраслей нет, все зависит от внешнего финансирования.

Объем бюджета сначала сократили на треть, затем наполовину. В безвыходной ситуации люди спешат в Западную Европу на заработки. Хорошим тоном считают сезонные работы в Финляндии. Плохим – стипендию по безработице в 130 латов.

Мирослав Митрофанов, депутат сейма Латвии, член фракции «За права человека в единой Латвии»:

– По общей оценке специалистов рынка труда нахождение на положение такого «стипендиата» Европейского союза имеет разрушительное влияние на трудоспособность человека, и на долгие годы исключает его из рынка труда.

Рассвет и закат у Кабинета министров уже третий сезон встречают глубоко не согласные с социальной политикой государства. Эти люди против безработицы и нищеты. Теперь мало кто вспомнит, что акцию начинали мотоциклисты – их волновал автомобильный налог. И как однажды после гадалки на огонек заглянул премьер-министр.

Григорий Федькин, безработный:

– Наш премьер-министр ответил – у нас свободная страна и вы можете в 20-градусный мороз ночевать где угодно, даже в палатке напротив кабинета министров.

С тех пор много воды утекло. На смену одним пришли другие. Раньше здесь яблоку негде было упасть. Но однажды палаточная коммуна лишилась руководителя. Ему неожиданно дали работу в порту. Теперь палатки заметно поредели и выцвели. А те кто остался не оставляют надежд тоже найти работу.

Юрис Лапшинскис, безработный:

– Поддерживаю и ищу сам себе работу, а кто же искать будет, если не я?

Бывший механизатор уже три месяца слишком плохо спит по ночам. Дома его сердце болело за рижское «Динамо», теперь за всеобщую идею на улице.

Корреспондент СТВ:

– Какие темы вы обсуждаете, в течении дня вы о чем разговариваете?

Юрис Лапшинскис:

– О том, как вывести страну из кризиса.

Рецепт простого человеческого счастья – во внимании со стороны государства. Но пока одни обещания.

Безработный:

– Наше правительство все время обещает – попытаемся, будем думать... Сколько можно? Они постоянно что-то думают, а ничего не делают.

Среди оказавшихся на улице – строители, водители, менеджеры по туризму и банковские служащие. И даже путаны лишились работы. Белые страницы в истории Латвии совершенно не волнуют правительство. К тому же, в кабинетах напротив сейчас готовят еще более безжалостные законы. Речь идет о резком сокращении социальных пособий и пенсий в течение этого и следующего года.

Геннадий Голубев, безработный:

– Я недавно хотел вызвать скорую для жены. Так вот, чтобы на такси доехать до больницы – это стоит 7 лат, а скорая помощь – 32,5. Представляете, какие цены? А я получаю пенсию 45 лат в месяц.

Прогнозы Всемирного банка тоже не оптимистичны. Экономический рост в Прибалтике в 2010-м возможен только в Литве. Нынешняя безработица продлится от 3 до 5 лет. А затем новый кризис. Латвия столкнется с проблемой острого дефицита рабочей силы. Только думы политиков сейчас о другом. Впереди – парламентские выборы.

По сообщениям синоптиков в Латвии на следующей неделе снова пройдет дождь. По сведениям министерства экономики рост народного хозяйства начнется в середине года, а вместе с ним постепенно будет снижаться уровень безработицы. Среди тех, кто остался в стране и не выехал за рубеж.

Андрей Авдеев, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.