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Латвия выступает за упрощение визового режима для белорусов

02 апреля 2009 14:09
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Об этом заявила сегодня в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Беларуси - Майра Мора. Дипломат отметила, что её страна всегда поддерживала подобную инициативу в ЕС. В настоящее время латвийское посольство выдаёт большое количество виз белорусам бесплатно - такая возможность предусмотрена для определённых категорий граждан. А ещё Латвия планирует снизить тарифы на железнодорожную перевозку белорусских калийных удобрений. Такой документ уже готовится Латвийскими железными дорогами. Дипломат подчеркнула, что Рига позитивно оценивает включение Беларуси в программу "Восточного партнёрства" и разделяет заинтересованность республики сотрудничать в сфере энергетики, торговли и взаимных инвестиций. Латвия намерена всячески этому способствовать.
# общество

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