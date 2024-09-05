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Латвия будет конфисковывать зарегистрированные в Беларуси автомобили

05 сентября 2024 08:14
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Латвия будет конфисковывать зарегистрированные в Беларуси автомобили. Соответствующие поправки приняты в Сейме. Согласно законопроекту, машину нужно либо зарегистрировать в Латвии, либо вывезти из страны до 31 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия будет конфисковывать зарегистрированные в Беларуси автомобили-2

В противном случае транспортное средство могут конфисковать. Кроме того, с ноября авто из Беларуси смогут въезжать в Латвию только для однократного пересечения территории страны транзитом. При этом предварительно придется обратиться в дирекцию безопасности дорожного движения. 

С 16 июля Латвия ввела запрет на въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. Это ограничение распространяется на посещение Европейского союза через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска.

# Международная политика

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