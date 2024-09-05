Латвия будет конфисковывать зарегистрированные в Беларуси автомобили. Соответствующие поправки приняты в Сейме. Согласно законопроекту, машину нужно либо зарегистрировать в Латвии, либо вывезти из страны до 31 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В противном случае транспортное средство могут конфисковать. Кроме того, с ноября авто из Беларуси смогут въезжать в Латвию только для однократного пересечения территории страны транзитом. При этом предварительно придется обратиться в дирекцию безопасности дорожного движения.

С 16 июля Латвия ввела запрет на въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. Это ограничение распространяется на посещение Европейского союза через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска.