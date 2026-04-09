Латвийский политик рассказал, как «одним махом» разрешить топливный кризис в Прибалтике

К чему приводят санкции и разрушение взаимоотношений, хорошо видно со стороны. Лидер латвийской партии «Стабильность» и бывший депутат Сейма Алексей Росликов, который сейчас находится в Минске, считает, что сотрудничество с Беларусью позволяло Латвии жить с куда большим запасом прочности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на латвийских заправках ценник подскочил в два с половиной раза. А ведь до того, как официальная Рига придумала повод разорвать все добрососедские связи с Минском, Беларусь отгружала в Латвию 700 тысяч тонн горючего. Это половина всего, что потребляла Прибалтийская Республика. Как жители Евросоюза едут в Беларусь за дешевым топливом, читайте здесь.

Алексей Росликов, экс-депутат Сейма Латвии:

На сегодняшний момент, если у вас литр стоит (самый космический) 80 евроцентов, простите, что я перевожу сразу, в Латвии – 2 евро. И полетело наверх. И это у вас розничная цена. На сегодняшний момент, просто уверяю вас, в 2-2,5 раза мы могли бы снизить цены в течение нескольких дней. Я уверен, что Александр Григорьевич способен организовать за несколько дней быстрый гуманитарный груз топливный, чтобы он зашел к нам в страну и разместился по заправкам. Вопрос был бы снят, потому что топливо это что? Это цены в магазинах. Потенциал и возможности Беларуси настолько огромны, что помочь нам в топливном кризисе республика могла бы сегодня одним махом.

Куб горячей воды в Риге сейчас стоит 10 евро. Азотные удобрения застряли на границе, а без калийной соли с белорусских месторождений под ударом продовольственная безопасность Латвии. Артерии, по которым деньги текли в Прибалтику, встали. Как результат уровень жизни латвийцев упал. Люди берут кредиты, чтобы просто заплатить за отопление и свет.