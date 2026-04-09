Латвийский политик рассказал, как «одним махом» разрешить топливный кризис в Прибалтике
К чему приводят санкции и разрушение взаимоотношений, хорошо видно со стороны. Лидер латвийской партии «Стабильность» и бывший депутат Сейма Алексей Росликов, который сейчас находится в Минске, считает, что сотрудничество с Беларусью позволяло Латвии жить с куда большим запасом прочности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня на латвийских заправках ценник подскочил в два с половиной раза. А ведь до того, как официальная Рига придумала повод разорвать все добрососедские связи с Минском, Беларусь отгружала в Латвию 700 тысяч тонн горючего. Это половина всего, что потребляла Прибалтийская Республика.
Как жители Евросоюза едут в Беларусь за дешевым топливом, читайте здесь.
Алексей Росликов, экс-депутат Сейма Латвии:
На сегодняшний момент, если у вас литр стоит (самый космический) 80 евроцентов, простите, что я перевожу сразу, в Латвии – 2 евро. И полетело наверх. И это у вас розничная цена. На сегодняшний момент, просто уверяю вас, в 2-2,5 раза мы могли бы снизить цены в течение нескольких дней.
Я уверен, что Александр Григорьевич способен организовать за несколько дней быстрый гуманитарный груз топливный, чтобы он зашел к нам в страну и разместился по заправкам. Вопрос был бы снят, потому что топливо это что? Это цены в магазинах. Потенциал и возможности Беларуси настолько огромны, что помочь нам в топливном кризисе республика могла бы сегодня одним махом.
Куб горячей воды в Риге сейчас стоит 10 евро. Азотные удобрения застряли на границе, а без калийной соли с белорусских месторождений под ударом продовольственная безопасность Латвии. Артерии, по которым деньги текли в Прибалтику, встали. Как результат уровень жизни латвийцев упал. Люди берут кредиты, чтобы просто заплатить за отопление и свет.
Алексей Росликов:
Как только мы перестали сотрудничать с вами и перестали брать этот транзит, у нас коммуналка за две комнаты выросла до 400 евро в сезон. Это космические деньги. На сегодня: одинокая пенсионерка живет в 40 квадратных метрах, полная коммуналка – 278 евро. И это она использовала только один куб воды. Какие проблемы на сегодняшний момент открыть вентиль и дать эту низкую цену?! Или мы будем продолжать ногами народ забивать под стол.
В отношении Алексея Росликова 20 мая в Риге должен был состояться судебный процесс за отстаивание прав русского языка и русской общины в Прибалтике. Однако заседание перенесли. Оно назначено на сегодня.
Политик не исключает, что суд вынесет такое решение, которое не позволит лидеру партии «Стабильность» вернуться домой. В странах Балтии Алексей Росликов возглавляет единственную политическую силу, которая открыто высказывается в пользу союза с Беларусью и Россией и настаивает на восстановлении добрососедских отношений.