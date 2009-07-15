Латвийский бизнес-клуб открывается в Минске

Клуб будет открыт во второй половине июля при содействии посольства Латвии в Беларуси и Латвийской торгово-промышленной палаты.

Подобные клубы латвийские бизнесмены создали во многих странах, в которых они работают. «Между Латвией и Беларусью все активнее развиваются торгово-экономические связи. У Латвии есть интерес к расширению своего присутствия на восточном направлении, в том числе белорусском рынке, — подчеркнули в латвийском посольстве. — И вполне естественно, что создаваемый бизнес-клуб станет местом встреч латвийских бизнесменов для обсуждения вопросов взаимодействия с белорусскими партнерами».

Первая такая встреча запланирована уже на будущей неделе.