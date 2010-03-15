Латвийские пограничники ввели усиленный контроль на границе с Беларусью

Из-за повышенных мер безопасности на переходе выстроились автомобильные очереди.

На пункте пропуска «Силене-Урбаны» автомобили, въезжающие в Латвию, подвергаются тщательной проверке. Латвийские пограничники на неделе ввели усиленный контроль на границе с Беларусью. Из-за повышенных мер безопасности на переходе выстроились автомобильные очереди.

Теперь все машины проходят полный досмотр. Это отнимает намного больше времени, чем раньше. И белорусские и латвийские водители стоят на границе по несколько часов.

Пункт пропуска «Силене-Урбаны» у водителей самый популярный. Это не только прямая дорога из Латвии на Минск, но и очень востребованный маршрут у россиян. Потому нагрузка на него даже при работе в обычном режиме высокая. А введение латвийской стороной усиленного контроля ситуацию усложнило. На границе с Латвией работает еще один пункт пропуска — «Григоровщина-Патерниеки». Чтобы добраться до него, нужно проехать лишние 100 километров. Правда, при нынешней ситуации, это поможет сэкономить время ожидания на границе.

Пик транспортных очередей пришелся на выходные. Но и сегодня на пункте пропуска «Силене-Урбаны» стоят десятки машин Ситуация нормализуется только 17 марта. Именно до этого времени на границе будет действовать усиленный контроль.