Латвийская полиция простила авторов розыгрыша с метеоритом

Латвийская полиция не будет заводить уголовное дело в отношении оператора мобильной связи Tele2, представители которого инсценировали падение метеорита.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс» и помощника начальника полицейского управления Видземского региона Илзе Унгуре.

По ее словам, возбуждать уголовное дело в данной ситуации бессмысленно. У полиции, как отметила Илзе Унгуре, есть более важные дела.

Ранее глава МВД Латвии Линда Мурниеце выразила возмущение в связи с розыгрышем и заявила, что виновные будут наказаны. Назвав произошедшее «издевательством», она отметила, что организаторам инсценировки придется заплатить за работу полицейских и сотрудников пожарно-спасательной службы, работавших на месте происшествия.

Компенсацию спасателям Мурниеце, как передает DELFI, оценила в 3000 латов (около 6 тысяч долларов), а компенсацию военнослужащим, стянутым в район происшествия, в 10 тысяч латов (около 20 тысяч долларов). Расходы полиции, по ее словам, пока не подсчитаны.

В то же время глава МВД заявила, что ее ведомство и находящиеся в его подчинении службы откажутся от услуг Tele2. «Мы не хотим содержать предприятие, из-за лихаческих действий которого у нас возникли убытки», - сказала она.

Напомним, что о предполагаемом падении метеорита в Валмиерском районе Латвии стало известно вечером 25 октября. В ходе расследования специалисты стали высказывать предположения, что метеорита не было, а воронка, якобы образовавшаяся от его падения, была вырыта людьми. Позднее директор по маркетингу компании Tele2 Янис Спрогис признался, что его компания спонсировала этот розыгрыш. По его словам, акция должна была «воодушевить латвийское общество». Компания обещала компенсировать государству все убытки.