Ларс фон Триер снимет SciFi

После хоррора «Антихрист» датский режиссер решил переместиться в плоскость научной фантастики.

Следующий проект Ларса фон Триера – фильм-катастрофа под названием «Планета Меланхолия» («Planet Melancholia») , передает The Hollywood Reporter.

Бюджет проекта составит 5 млн евро (7,4 млн долларов), съемки состоятся следующим летом в Германии и Швеции, сейчас режиссер проводит кастинг.

Партнер фон Триера, продюсер Петер Ольбек Йенсен обещает, что в фильме будут сочетаться и зрелищные впечатляющие спецэффекты, и, в то же время, съемка на ручную камеру. Подобную комбинацию зрители могли отчасти увидеть в «Антихристе». Кроме того, Йенсен заявил, что в новом фильме будет «что-то от лорда Байрона».

Сам Ларс фон Триер ограничился лаконичным комментарием: «Больше никаких хэппи-эндов!»