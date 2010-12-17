Ларри Кинг объявил об уходе из своего знаменитого телешоу

Ларри Кинг, главный интервьюер Америки, 16 декабря закончил серию своих знаменитых ток-шоу серенадой от Тони Беннетта, приветствием от Президента США Барака Обамы и «Днем Ларри Кинга», провозглашенным губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

«Мы приветствуем вас на последнем шоу «Larry King Live». Эти слова нелегко произнести», — так начал Кинг свою последнюю передачу.

Ведущий является лауреатом премии «Эмми», двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным — премии Cable ACE. Проработав в целом 53 года в области вещания, Ларри Кинг провел 50000 интервью, 6120 шоу, а также стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Шоу Ларри Кинга является самым длительным телешоу с бессменным ведущим. Его гостями были политики, общественные деятели, бизнесмены и кинозвезды. В частности, в студии ток-шоу побывали все президенты США, начиная с Ричарда Никсона. Дважды за последние десять лет интервью Ларри Кингу давал Владимир Путин.

О намерении покинуть передачу Кинг сообщил ещё летом. Тогда же ведущему стали искать замену. С нового года это место займет британский журналист Пирс Морган.

Одним из гостей на последнем шоу был Арнольд Шварценеггер. Губернатор объявил, что отныне, по его специальному указу, 17 декабря в Калифорнии является Днем Ларри Кинга.

Также гостями Кинга на последнем шоу стали и экс-президент США Билл Клинтон, и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. В своем видеообращении Президент США Барак Обама назвал Кинга одним из гигантов телевещания. Миллиадер Дональд Трамп, выходя на прямую связь из нью-йоркской студии, сказал: «Вы не должны были бы оставлять это, Ларри. Никто не сможет сделать лучше».

Помимо того, в передаче появился комик Фред Армисен, который был одет так же, как и Ларри Кинг и провел интервью с телеведущим, сообщает www.ctv.by со ссылкой на CNN.

Ближе к концу передачи к Кингу присоединилась его семья — жена Шон и сыновья: 11-летний Ченс и 10-летний Кэннон — чтобы послушать джазмена Тони Беннета, спевшего «Best is Yet to Come» («Лучшее еще впереди»).

Ларри Кинг:

Нечасто бывает так, что у меня нет слов. Когда я начинал 25 лет назад в маленькой студии в Вашингтоне, я не мог и подумать, что это будет продолжаться так долго и вырастет в это. Сейчас я собираюсь делать специальные проекты на CNN и работать на радио. Я не ухожу, но в этой студии вы меня никогда больше не увидите.

Видео: Ларри Кинг: 25 лет делая новости